Martín Bossi admitió qué hábito de adolescente conserva a los 51 años

Martín Bossi habló de todo.

Martín Bossi está pasando un gran presente profesional con “La cena de los tontos”, la obra de teatro que está liderando la taquilla de la temporada veraniega de Mar del Plata, y también se animó a contar algunas intimidades de su vida personal.

"¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y pensás en esos inicios y en todo el recorrido hasta hoy?", le preguntaron y Martín Bossi respondió sin vueltas.

"Para mí, me parecen recuerdos de otras vidas. Es como una acumulación de bienestares. Porque las temporadas en el caso de Mar del Plata son como amores, como romances. Me da mucho miedo que haya pasado tan rápido", contó el lomense Martín Bossi.

image Martín Bossi brilla en el teatro en Mar del Plata. Los hábitos de Martín Bossi a los 51 años En la entrevista con Pronto también se refirió a cómo lleva el paso el tiempo y las conductas de otros tiempos que no perdió. "Tengo 51 años y si bien hay una aceptación obvia, el final de la fiesta, el paso del tiempo y las limitaciones físicas que empiezan a aparecer me terminan afectando. Para un adolescente eterno como yo es un tema. Yo siempre digo que quiero morir joven lo más tarde posible. Es lo filosofía de vida", dijo.

Y también explicó que conducta adolescente mantiene: “Esto de ir por la ruta, poner música y sentir que soy Brad Pitt en Troya. Llegar a Mar del Plata y que me duela el alma y el estómago de los nervios de poder hacer teatro. Salir del teatro y sentir esa bohemia adolescente de irme a un bar o salir con alguna chica que me gusta a tomar algo”. Y agregó: “O jugarme un fulbito a la tarde y sentirme que estoy de vacaciones con los pibes.

