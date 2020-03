La ONG Volver A Enseñar ofrece diferentes actividades, con un equipo de 50 personas. “El estímulo de ellos es espectacular. La alegría del lugar es impresionante”, dijo Susana Veneziale, fundadora y directora.

El centro de Día VAE (Volver A Enseñar) es una organización sin fines de lucro que funciona en Temperley (Yrigoyen 10802) y se encarga a diario de contener y acompañar a aproximadamente 100 chicos con capacidades diferentes. Un equipo de 50 personas trabaja incondicionalmente para mejorar la calidad de vida de los pacientes que concurren, pese a las dificultades económicas que a veces se presentan.

La historia del centro comenzó hace 20 años como una institución de ciegos, dada la profesión de Susana. Con el tiempo, el lugar agregó otras discapacidades, como mentales y motores, y aceptó el desafío de expandirse para ayudar a la comunidad. “Arranqué de cero, con la ayuda de mi marido. Fue todo un desafío, pero estuvo presente una fuerza que me ayudó y que nunca me soltó la mano”, explicó Susana Veneziale, fundadora y actual directora general, quien se siente solamente un instrumento para que la ONG funcione correctamente.

La mujer de 62 años develó el porqué del nombre: “Le pusimos Volver a Enseñar porque se trata de eso, que los chicos aprendan y nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo las veces que sea necesario”.

Lucía Fernández, otra de las directoras de la institución junto a María del Carmen Ramírez, explicó que lo primero que hacen los chicos cuando llegan es desayunar, para luego comenzar con las tareas educativas, pese a que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no los obligan a incursionar en este aspecto. Los pacientes realizan talleres de arte y cocina, y asisten a clases de folklore, educación física, terapia asistida con animales, fonoaudiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. El lugar también posee un cuarto multisensorial para incentivar y agudizar los sentidos de los chicos. “El estímulo de ellos es espectacular. La alegría del lugar es impresionante y eso es lo que queremos lograr, que a pesar de todo tengan una vida feliz”, acotó Veneziale.

“Nuestra meta es poder mejorarles la calidad de vida. No existe alguien sin problemas. Ellos son el ser humano en estado puro, especialmente lo mejor”, contó la fundadora acerca de los objetivos personales y profesionales del grupo de trabajo que forman parte de VAE.

“Para mantener esto necesitamos de las obras sociales, que se hacen cargo de las prestaciones y las comidas de los chicos, pero algunas se atrasan con los pagos y se nos hace difícil. Los pacientes en general son de un nivel social medio y no podrían pagar los costos de una cuota. Tenemos 50 personas que trabajan en el cuidado de los casi 100 chicos que concurren todos los días, de lunes a viernes de 8 a 16”, explicó Susana sobre la situación por la que atraviesa el Centro VAE. Asimismo, recalcó que los chicos desayunan, almuerzan y meriendan en el lugar.

Volver A Enseñar amplió hace poco tiempo las instalaciones del lugar y cuentan con espacio para que más chicos puedan asistir al lugar. “Quiero que el día de mañana esto siga de pie y necesitamos ayuda, pero no pidiéndole al Estado”, dijo Susana, mientras que Lucía agregó que la idea es tener un alcance mayor y que la institución sea más reconocida para llegar a más vecinos.

Para finalizar, Veneziale realizó una reflexión y reconoció un deseo que posee desde hace tiempo: “La inclusión de verdad no existe y, si en algún momento se da, yo ya no voy a estar. Los chicos no tienen su lugar y no lo voy a ver, pero creo en que la humanidad algún día sí va a mirar en serio con ojos inclusivos”.