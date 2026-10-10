Tigre y Banfield protagonizan un choque novedoso con el regreso del público visitante del Taladro

Victoria se prepara para una cita que trascenderá lo estrictamente futbolístico. Este sábado, desde las 19.15, Tigre recibirá a Banfield en el estadio José Dellagiovanna por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Más allá de la necesidad imperiosa de ambos equipos por sumar puntos, el gran foco de atención estará en las tribunas: el Taladro contará con el apoyo de su parcialidad en condición de visitante, marcando un hito en las medidas de normalización de la provincia. Una medida que apunta a la normalización del regreso de los hinchas fuera de su estadio.

Las entradas destinadas a los hinchas de Banfield, que se comercializaron de forma online a un valor único de $80.000 pesos, fueron adquiridas con gran ritmo por los fanáticos, quienes prometen copar la cabecera asignada en el recinto de Victoria.

En el plano deportivo, el encuentro cruza a dos planteles urgidos de un triunfo para maquillar un presente adverso en el certamen local. El presente de Tigre marca una crisis de resultados tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. La última caída por 2-1 ante Argentinos Juniors caló hondo en el Matador, que marcha en la 11.ª posición con 12 unidades y necesita reaccionar ante su gente.

Por su parte, Banfield no tiene un panorama mucho más alentador. El Taladro no conoce la victoria desde el pasado 14 de agosto y viene de igualar 1-1 frente a Rosario Central. Ubicado en el puesto 13 con apenas 10 puntos, el conjunto del sur bonaerense intentará aprovechar el envión anímico de su público para dar el golpe en territorio ajeno.

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Historial reciente y el último antecedente

El último enfrentamiento entre ambos data del pasado 20 de marzo por el Torneo Apertura, donde Banfield se impuso por 1-0 en el Florencio Sola gracias a un gol del juvenil Tiziano Perrotta. No obstante, el último cruce de eliminación directa favoreció a Tigre, que eliminó al albiverde de la Copa Argentina 2025 al vencerlo por 2-0.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Santiago López; Jerónimo Domina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero, Federico Medina; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Horario: 19.15

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: José Dellagiovanna

TV: ESPN Premium