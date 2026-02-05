Temperley le gana a Barracas Central por la Copa Argentina

¡¡¡Segundo de Temperley que sorprende a Barracas Central!!!
Otra vez Luciano Nieto con un envío cruzado, la metió al medio Lucas Angelini para que Valentino Werro entrando como una tromba anote con otro cabezazo a los 43 minutos.
¡¡¡Golazo de Valentín Aguiñagalde para adelantar al Gasolero!!!
Tiro libre en forma de centro de Luciano Nieto a la puerta del área, donde el central metió un gran cabezazo al ángulo derecho de Juan Espínola. A los 32 minutos lo gana el equipo de Nicolás Domingo.
¡TEMPERLEY ABRIÓ EL MARCADOR!A los 32', Aguiñagalde puso el 1-0 ante #Barracas en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/N75nk22K84— TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2026
Avisó Temperley con una llegada a fondo de Marcos Echeverría
El ex Banfield ganó en velocidad por izquierda, centro bajo y fuerte que no llegaron a conectar por el medio del área dos compañeros.
Temperley se le planta a Barracas Central
El Gasolero está bien parado, muestra intenciones ofensivas, pero por ahora no le llegó con peligro al Guapo, salvo remates de larga distancia.
Comenzó el partido en Sarandí
Temperley y Barracas Central se enfrentan por los 32avos. de final de la Copa Argentina en el estadio Julio Grondona. Debut para el Gasolero en la temporada y para Nicolás Domingo como entrenador. Dirige Nazareno Arasa y televisa TyC Sports.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Copa Argentina AXION energy (@copaargentinaoficial)
Formaciones de Temperley y Barracas Central
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Gonzalo Maroni; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.
Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Julio Humberto Grondona. TV: TyC Sports.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para enfrentar a Barracas Central por los 32avos de final de la Copa Argentina.#JuegaElCele pic.twitter.com/vI6Vm6Th5s— Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 5, 2026