jueves 05 de febrero de 2026
en vivo Ilusión en marcha.

Temperley le gana a Barracas Central por la Copa Argentina

Cabezazo de Valentín Aguiñagalde para que el Gasolero tome distancia del Guapo en Sarandí. Lo justifica el equipo de Nicolás Domingo. Televisa TyC Sports.

Marcos Echeverría arranca en la ofensiva de Temperley.

¡¡¡Segundo de Temperley que sorprende a Barracas Central!!!

Otra vez Luciano Nieto con un envío cruzado, la metió al medio Lucas Angelini para que Valentino Werro entrando como una tromba anote con otro cabezazo a los 43 minutos.

¡¡¡Golazo de Valentín Aguiñagalde para adelantar al Gasolero!!!

Tiro libre en forma de centro de Luciano Nieto a la puerta del área, donde el central metió un gran cabezazo al ángulo derecho de Juan Espínola. A los 32 minutos lo gana el equipo de Nicolás Domingo.

Avisó Temperley con una llegada a fondo de Marcos Echeverría

El ex Banfield ganó en velocidad por izquierda, centro bajo y fuerte que no llegaron a conectar por el medio del área dos compañeros.

Temperley se le planta a Barracas Central

El Gasolero está bien parado, muestra intenciones ofensivas, pero por ahora no le llegó con peligro al Guapo, salvo remates de larga distancia.

Comenzó el partido en Sarandí

Temperley y Barracas Central se enfrentan por los 32avos. de final de la Copa Argentina en el estadio Julio Grondona. Debut para el Gasolero en la temporada y para Nicolás Domingo como entrenador. Dirige Nazareno Arasa y televisa TyC Sports.

Formaciones de Temperley y Barracas Central

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Gonzalo Maroni; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.

Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Julio Humberto Grondona. TV: TyC Sports.

