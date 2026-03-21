Talleres de Escalada no pudo con Ituzaingo y sigue la racha maldita como visitante

Talleres de Escalada no pudo con Ituzaingo de visitante. Un empate con gusto a poco para Talleres ante Ituzaingo.

Talleres de Escalada no pudo mantener el envión de victorias y debió conformarse con un empate sin goles ante Ituzaingó, en un encuentro válido por la séptima fecha del campeonato de la Primera B. Después del gran triunfo sobre Laferrere, ahora le tocaba su excursión hacia el estadio Carlos Sacaan, donde visitaba a uno de los últimos en la tabla.

Ituzaingo es uno de los equipos que recientemente ascendió de categoría y le está costando adaptarse en los primeros partidos. En un partido con escasas emociones y bajo la lluvia, Talleres no se pudo imponer como visitante y el equipo dirigido por Lucas Licht llegó a los 11 puntos en el campeonato, dos unidades menos que el líder Excursionistas que aún debe su partido de la jornada que está en disputa.

Con este resultado, Talleres se ubica tercero en las posiciones y con esta igualdad interrumpió una serie de dos triunfos consecutivos, aunque suma 3 juegos invicto. El gran déficit del equipo es su campaña de visitante, ya que acumula 30 partidos sin poder vencer en dicha condición (10 empates y 20 caídas). La última victoria en dicha condición fue por la última fecha del torneo de la Primera Nacional en el 2024 contra Ferro, cuando se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Malvacio el 9 de junio de 2024. Es decir, va camino a los dos años sin victorias fuera de Escalada.

En la próxima fecha visitará a Argentino de Merlo, donde tratará de cortar la racha nefasta sin poder ganar fuera de Escalada. Por su parte, aguardará lo que suceda con Excursionistas que chocará ante Deportivo Armenio y Sportivo Italiano ante Camioneros.

talleres vs ituzaingo primera b Un empate con gusto a poco para Talleres ante Ituzaingo. Síntesis del empate de Talleres de Escalada Ituzaingo (0): Matías Balderrama; Mauro Aguirre, Ezequiel Gayoso, Ignacio Liporace, Alejo Politano; Matías Campusano, Mauricio Bermejo, Enzo Ibañez, Juan Fanti; Alcides Miranda Moreira, Jonatan Maza. DT: Diego Herrero. Talleres de Escalada (0): Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Juan Arango, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Ignacio Colombini; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht. Árbitro: Julián Jeréz Estadio: Carlos Sacaan TV: LPF Play

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