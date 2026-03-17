martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
En la Fortaleza.

Lanús va por otro triunfo para meterse en zona de clasificación

La victoria ante Estudiantes levantó el ánimo de Lanús que buscará repetir ante Newell’s, de flojo andar en el Torneo Apertura. A las 19, por ESPN Premium.

Lanús quiere otra victoria en el Torneo Apertura.

Lanús quiere otra victoria en el Torneo Apertura.

Lanús, que recuperó la memoria la fecha pasada con un gran triunfo en La Plata, frente a Estudiantes, recibirá a Newell’s, último de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El objetivo del Granate es sumar otros tres puntos que le permitan meterse en puestos de clasificación.

El partido se jugará desde las 19 (ESPN Premium), en el estadio Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje de Bruno Amiconi, secundado por Gerardo Lencina y Marcelo Errante. Cuarto árbitro: Kevin Alegre. VAR: Pablo Echavarría. AVAR: Mariano Ascenzi.

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En el duelo de campeones, Lanús (Copa Sudamericana y Recopa), prevaleció sobre Estudiantes (Liga Profesional y Trofeo de Campeones), cortando una racha de cinco juegos sin halagados, con tres empates y dos derrotas.

Lanús, fortalecido en La Plata

La victoria en UNO fue valorada por el entrenador Mauricio Pellegrino: “Es muy importante reencontrarnos con la esencia del equipo, sobre todo con un nivel de entrega muy alto. Jugamos con mucho aplomo. Se vio un equipo pleno”.

El “Profe” sufre de ausencias, una irremplazable por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, y la otra por la lesión de Marcelino Moreno, el eje y cerebro del equipo. A la baja del “10” se sumó Matías Sepúlveda (muscular).

Lanús vs. Newell's
Lan&uacute;s recibe a Newell's en la Fortaleza.

Lanús recibe a Newell's en la Fortaleza.

En La Plata, puso a Felipe Peña Biafore por Agustín Medina y a Bruno Cabrera por Franco Watson. ¿Los mantendrá? O Dylan Aquino tendrá su chance como titular después de sus buenas últimas actuaciones aportando desde el banco.

Newell’s llega con la guardia baja

El equipo que Frank Kudelka tomó hace dos fechas no ganó en la presente temporada (tres empates y seis derrotas). Perdió el clásico ante Rosario Central (0-2) y luego empató con Platense (1-1), ambos en el Coloso Marcelo Bielsa. Ahora, llega a Cabrero y Gudi con la necesidad de llevarse algo a Rosario.

Último con tres puntos en la tabla anual en zona de descenso y ocupando el 25º puesto de la tabla de promedios con 85 unidades. En esa lucha codo a codo con Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi de Mar del Plata, Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Banfield y Atlético Tucumán. Panorama más que preocupante que tiene que levantar el ex entrenador de Lanús.

Probables formaciones de Lanús y Newell’s

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Bruno Cabrera y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Hora: 19. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.

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