Lanús no quiere sorpresas en su debut en la Copa Argentina ante Sarmiento La Banda

Lanús debuta en la Copa Argentina.

Lanús hará su estreno oficial en el 2026. En un encuentro válido por los 32avos de final de la Copa Argentina, el Granate de Mauricio Pellegrino chocará con Sarmiento La Banda por el torneo más federal del país. El último campeón de la Copa Sudamericana vuelve al ruedo.

El partido contará con el arbitraje de Bruno Amiconi, se disputará en el Estadio Ciudad de Caseros y será transmitido por TyC Sports. El conjunto Granate buscará ser protagonista en un año lleno de competencias importantes, entre las que se destacan la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Lanús a su debut por Copa Argentina? Tras lograr la Copa Sudamericana en 2025, Lanús inicia un 2026 lleno de competiciones y desafíos. Además de este torneo, el Granate buscará llegar lo más lejos posible en el Apertura, en la Copa Libertadores y buscará ganar la Recopa, que jugará en febrero ante Flamengo. El equipo de Mauricio Pellegrino hizo la pretemporada en su predio y jugó amistosos ante Defensa y Justicia, Huracán y Gimnasia. Hace algunos días, se hizo oficial la renovación de su entrenador hasta diciembre del presente año. Tomás Guidara, Matías Sepúlveda y Franco Petroli son los tres refuerzos hasta el momento. En el Torneo Apertura debutará el viernes 23 de enero ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero no se quiere quedar atrás y buscará dar el batacazo. El equipo que milita en el Torneo Federal A, en los 32avos de final de la última edición le jugó de igual a igual a Estudiantes de La Plata, estuvo muy cerca de eliminarlo y sueña con dejar afuera al último campeón de la Sudamericana. El conjunto santiagueño buscará dar la sorpresa y además, ya piensa en lo que será un año en el cual luchará por un ascenso a la Primera Nacional.

Para este compromiso, Pellegrino pondrá lo mejor pensando en que es uno de los objetivos de la temporada. El Granate mantuvo la base, salvo la salida de Ezequiel Muñoz, el resto del equipo será la columna vertebral que tuvo su coronación en la final del certamen internacional ante Atlético Mineiro, a fines del año pasado. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos y el ganador de la serie será rival de Instituto de Córdoba o Atlanta en los 16avos de final. Probables formaciones: Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José María Canale o Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich, Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Sarmiento (La Banda): Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Guillermo Guzmán, Axel Ochoa; Lucas Zaineddín, Maximiliano Sánchez Arriola, Gaspar Triverio, Alan Tévez; Israel Roldan, Iván Garzón. DT: Victor Riggio. Hora: 21.15 TV: TyC Sports Árbitro: Bruno Amiconi Estadio: Ciudad de Caseros

