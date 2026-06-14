El primer desafío de Los Andes afuera de Buenos Aires: visita a Mitre en Santiago del Estero

Los Andes afrontará un duro compromiso en Santiago del Estero cuando, desde las 16, se enfrente con Mitre por la fecha 18 de la Primera Nacional , con la ilusión de sumar un triunfo que lo mantenga en los primeros puestos de la Zona A. El árbitro será Maximiliano Macheroni y la televisación estará a cargo de LPF Play .

El Milrayitas , que viene de empatar de local ante Estudiantes de Caseros y arrastra 10 partidos sin conocer la derrota, inicia una seguidilla de tres partidos seguidos de visitante y frente al conjunto santiagueño disputará el primer encuentro de la temporada en el interior del país. Por eso, para los dirigidos por Leonardo Lemos significa un cruce muy importante.

A la carga del Xeneize. Los Andes suma 10 partidos sin perder y se acerca al récord de Boca

El equipo de Lomas de Zamora caracterizó por su fortaleza fuera de su casa, a tal punto que es uno de los mejores en esa faceta, pero ahora lo debe ratificar en el interior, donde históricamente le costó sumar nuevos resultados. Y eso es lo que buscará en Santiago del Estero.

Estos son los convocados para enfrentar a Mitre (S.E) en el Estadio Dres. Castiglione. #VamosMilrayitas pic.twitter.com/Jso8Wth13j

Para conseguirlo, Leonardo Lemos no realizaría cambios y apostaría por los mismos futbolistas del último partido, manteniendo la misma base de las últimas fechas. El único cambio en relación al duelo ante el Pincha está en la lista de concentrados, ya que Camilo Viganoni volvió a estar convocado tras recuperarse de una lesión y el que dejó el equipo fue Mario Galeano.

Mitre, obligado a ganar en su casa

El conjunto santiagueño perdió los dos últimos partidos en el torneo y recibirá a Los Andes con la necesidad de obtener un triunfo para seguir prendido en la pelea por un lugar en el Reducido de la Primera Nacional, luego de ganar uno de los últimos cinco partidos que disputó.

Con ese objetivo, el entrenador Cristian Mazzón haría cambios respecto al equipo que cayó de visitante ante Godoy Cruz: Gonzalo Valdivia iría desde el arranque en lugar de Mateo Maldonado, mientras que Mateo Montenegro haría lo propio por Martín Vázquez.

Posibles formaciones

Mitre: Joaquín Ledesma; Brian Mieres, Pablo Minissale, Daniel Abello, Franco Ferrari; Vázquez o Montenegro, Juan Alesandroni, Alan López, Enzo Avaro; Valdivia o Maldonado; Marcos Machado.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Alex Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal.

Hora: 16:00. Arbitro: Maximiliano Macheroni. Cancha: Mitre.