Banfield enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo directo por la permanencia

Banfield se mide ante Estudiantes de Río Cuarto en un duelo por el descenso.

Banfield necesita recuperarse este martes desde las 19 cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Florencio Sola por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura . El partido contará con el arbitraje de Sebastián Zunino , en el VAR estará Daniel Edgardo Zamora y el partido será televisado por TNT Sports Premium.

Huérfano de refuerzos y victorias, el elenco dirigido por Pedro Troglio buscará cortar la mala racha y corregir su andar frente al recién ascendido León del Imperio, que tampoco pudo sumar de a tres en lo que va de campeonato.

El Taladro atraviesa un presente económico, deportivo e institucional complejo. Se encuentra cercano a levantar las inhibiciones que le impidieron hasta el momento contratar refuerzos, aunque todavía no es algo oficial, los hinchas aguardan por buenas noticias. Es el único club que no pudo traer nuevos jugadores para su plantel y viene de empatar con Huracán en la primera fecha y de perder con Sarmiento en Junín en la segunda jornada.

La caída ante Sarmiento caló hondo en el seno del plantel, dado que el equipo de Pedro Troglio se complica en la tabla de los promedios. Ahora debe ganar ante un rival como Estudiantes de Río Cuarto , equipo recién ascendido que luchará por mantener la categoría. Para colmo no podrá contar con Nicolás Meriano, quien fue expulsado en el último encuentro.

Por su parte, el León del Imperio viene de empatar sin goles ante Argentinos Juniors en el estadio Antonio Candini, el cual volvió a recibir fútbol de Primera División tras 41 años de espera. Estudiantes de Río Cuarto contó con la fortuna en el último partido, de que su rival erró un penal en el último minuto, lo cual significó el primer punto conseguido por el conjunto cordobés en su regreso a la categoría. A la expectativa por el debut de Ramón Wanchope Abila, los riocuartenses buscarán su primer triunfo del año ante un rival debilitado.

Banfield y Estudiantes de Río Cuarto tienen un único antecedente oficial en su historia, con victoria para el conjunto cordobés. El partido ocurrió el 3 de agosto de 2023 por los 16avos de final de la Copa Argentina, donde Estudiantes de Río Cuarto venció a Banfield 1-0 en el Estadio Ciudad de La Plata.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Marcos López, Danilo Arboleda o Santiago Daniele; Lautaro Ríos, Santiago López García, Tomas Adoryan, Lucas Palavecino o Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi o Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes de Río Cuarto: Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera; Martín Garnerone, Nicolás Talpone, Siro Rosané o Tomás González y Gabriel Alanís; Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Hora: 19

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Daniel Zamora.