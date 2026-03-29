Pronóstico: sigue la lluvia, pero el calor no se quiere ir en Lomas

Lluvia y calor para el lunes: tormentas aisladas y chaparrones y una máxima de 29°.

Una semana que arranca con lluvias y con altas temperaturas se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A pesar de la llegada del otoño, el pronóstico dice que sigue el calor y la humedad, pero el clima mejora para Semana Santa.

En ese sentido, tanto domingo como lunes se se prevén tormentas y chaparrones a lo largo de todo el día, pero eso no impedirá que las marcas térmicas más altas se ubiquen o superen los 30°, mientras que las más bajas estarán por encima de los 20°.

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De todas maneras, acompañada de las precipitaciones se esperan niveles alto de humedad, ya que que irán de un 90% a un 98% promedio. Por lo tanto, para el feriado del jueves 2 de abril, el viernes santo y el domingo de Pascuas se vienen jornadas agradables para disfrutar al aire libre.

El lunes se prevén tormentas aisladas y chaparrones -mejorando hacia la noche con cielo parcialmente nublado-, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 21° a los 29°.

Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21° y los 30°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°, en otra de las jornadas calurosas.

Pequeña mejora para Semana Santa

En tanto, el Jueves Santo y además feriado por el 2 de abril se prevén chaparrones entre la madrugada y la mañana y cielo mayormente nublado entre la tarde y la noche, mientras que los vientos serán del sudoeste rotando al sur y las marcas térmicas irán de los 20° a los 28°.

Para el Viernes Santo se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sur cambiando al noroeste y los termómetros se ubicarán entere los 19° y los 29°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 18° grados y una máxima de 26°.