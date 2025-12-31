Este miércoles será el día con más calor del año: cuándo baja la temperatura

Cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 27º y máxima de 38º para el miércoles 31.

La última semana del año ha sido la más complicada de soportar a nivel clima. El calor extremo no aflojó y el miércoles 31, último día del año, será también el día más caluroso del año, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas extremas: la mínima será de 27º y la máxima de 38º, según el pronóstico.

Ya comenzando el 2026, para el jueves 1 se espera un marcado descenso de la temperatura con una mínima de 19º y una máxima de 30º. El cambio se notará a partir de la madrugada y la mañana del jueves, así que quizás la sobremesa de Año Nuevo se pueda hacer al aire libre, sin aire acondicionado. El calor cederá con el ingreso de ráfagas de viento de entre 42 - 50 km/h desde sureste. A partir de ese día, las máximas rondarán los 30°C. Al mismo tiempo, no hay probabilidades de lluvias en los próximos días.

Finalmente, el viernes 2 se anticipa un clima más templado y estable, con cielo parcialmente nublado y con un tiempo que oscilará entre los 19º y 28º.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados