miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Agotador.

Este miércoles será el día con más calor del año: cuándo baja la temperatura

El pronóstico no es alentador, todavía hay que soportar el calor extremo del 31, cuando la máxima llegue a 38º. Sugieren comer liviano y tomar abundante agua.

Cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 27º y máxima de 38º para el miércoles 31.

Cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 27º y máxima de 38º para el miércoles 31.

Ya comenzando el 2026, para el jueves 1 se espera un marcado descenso de la temperatura con una mínima de 19º y una máxima de 30º. El cambio se notará a partir de la madrugada y la mañana del jueves, así que quizás la sobremesa de Año Nuevo se pueda hacer al aire libre, sin aire acondicionado. El calor cederá con el ingreso de ráfagas de viento de entre 42 - 50 km/h desde sureste. A partir de ese día, las máximas rondarán los 30°C. Al mismo tiempo, no hay probabilidades de lluvias en los próximos días.

Lee además
Las familas de Lomas ya comienzan a consultar precios y comprar piletas de lona.
Esperan más movimiento.

Lomas: el calor anticipado adelantó las consultas y las ventas de piletas
Para la nutricionista de Lomas, Paula Neira, es posible disfrutar saludablemente de la cena de Año Nuevo.
Disfrutar con equilibrio.

Fin de año con casi 40º en Lomas: qué comer y tomar y qué no para cuidarse

Finalmente, el viernes 2 se anticipa un clima más templado y estable, con cielo parcialmente nublado y con un tiempo que oscilará entre los 19º y 28º.

Las recomendaciones ante la ola de calor

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Temas
Seguí leyendo

Lomas: el calor anticipado adelantó las consultas y las ventas de piletas

Fin de año con casi 40º en Lomas: qué comer y tomar y qué no para cuidarse

AySA pide cuidar el agua ante la ola de calor y los cortes de luz

En medio del calor extremo, instalaron un puesto de salud y de hidratación en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El aumento será de 2,24% para Edesur en medio de los cortes de luz. 
Insólito.

En plena ola de cortes de luz, el Gobierno confirma un aumento de Edesur

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley