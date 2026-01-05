El verano da una tregua al calor agobiante que sufrió el AMBA la semana pasada

El verano da una tregua esta semana según el pronóstico.

Una semana algo calurosa, pero sin ser un calor sofocante como en la celebración de Año Nuevo, se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El clima en esta semana de verano será más primaveral, por lo que será ideal para disfrutar con actividades al aire libre.

Después de este lunes, en el que la máxima tocó los 27º, este martes se anuncia cielo nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 20º y los 28º, por lo que será una de las jornadas más calurosas de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudeste, con una temperatura mínima de 16º y una máxima de 26º, en otro de los días más calurosos de la semana.

ELA_1964 Buen pronóstico este verano para Lomas de Zamora. Un semana de verano sin calor extremo Para el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 19º a los 26º. Además, para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 19º y 26º.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 26º. El domingo se aguarda un cielo parcialmente nublado con vientos del sureste rotando al noreste con marcas que irán de los 17º a los 30º.

Compartí esta nota en redes sociales:







