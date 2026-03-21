Cuatro de cada diez trabajadores son informales, según un informe de la UBA

Cuatro de cada diez trabajadores son informales, según informe de la UBA.

En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad laboral fue del 43%, lo que supone que más de 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva y de la seguridad social.

El Indec informó el miércoles que el desempleo subió al 7,5% en el último trimestre del 2025. En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual.

La informalidad de los trabajadores y la pobreza Un informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señala que el 32% de esos trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Los indicadores revelan que 7 de cada 10 trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que revelan las dificultades que experimenta este grupo para ingresar en el mercado del trabajo.

Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más alta que otros grupos etarios.

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