sábado 21 de marzo de 2026
Escribinos
21 de marzo de 2026
Precariedad.

Cuatro de cada diez trabajadores son informales, según un informe de la UBA

En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad para los trabajadores fue del 43%. Los que tienen entre 25 y 44 años son los más afectados.

Cuatro de cada diez trabajadores son informales, según informe de la UBA.

Cuatro de cada diez trabajadores son informales, según informe de la UBA.

El Indec informó el miércoles que el desempleo subió al 7,5% en el último trimestre del 2025. En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual.

Lee además
Datos de Indec: el desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei.
Crisis.

El desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei
El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo.
Crisis.

El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo

La informalidad de los trabajadores y la pobreza

Un informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señala que el 32% de esos trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Los indicadores revelan que 7 de cada 10 trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que revelan las dificultades que experimenta este grupo para ingresar en el mercado del trabajo.

Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más alta que otros grupos etarios.

Temas
Seguí leyendo

El desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei

El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo

Explotaban trabajadores en dos talleres clandestinos de Lanús: los detuvieron

Cayó una banda delictiva que robó $50 millones en 75 segundos

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

La droga incautada por la Policía Federal en Budge.
Allanamientos.

Desmantelaron dos búnkers de drogas en Budge: tres detenidos