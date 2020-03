El delantero de Boca sufrió una recaída en la lesión que lo mantiene fuera de las canchas y el tiempo de ausencia se extenderá un poco más.

El año de Mauro Zárate no puede arrancar. El delantero de Boca se resintió de la lesión en su pierna izquierda y seguirá fuera de las canchas.

El ex Vélez tiene una inflamación en el tendón distal del bíceps femoral de la pierna izquierda, y todavía no logró recuperarse, más allá de haber estado en el banco de suplentes ante el DIM, el pasado martes. Por este motivo no viajará a Mendoza (y tampoco jugará entre semana por la Copa Libertadores) para el partido que jugará Boca este sábado frente a Godoy Cruz. Así lo confirmó el DT del Xeneize, Miguel Ángel Russo, en la conferencia de prensa.

En lo que va del año, Zárate apenas jugó dos partidos: de titular con Independiente en la primera fecha de la era Russo y unos minutos frente al Tomba, ambos por la Superliga.