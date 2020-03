El Tricolor no puede afirmarse como local y se complica en la zona de descenso. "Hay que prepararse para pelear", dijo el "1", consciente de lo mucho que se juegan.

Cada partido es una final para Brown. El equipo de Pablo Vico lo logra hacerse fuerte de local y se complica en la zona de descenso. En el Arandilla obtuvo el 30% de los puntos en juego, producto de un triunfo, seis empates y tres derrotas. “De local sumar un punto dificulta”, expresó el arquero Martín Ríos, en relación a la mala racha en Adrogué.

“Nosotros sabemos que a partir de acá son todas finales, así que no tenemos mucho margen y de local sumar de a uno por ahí dificulta. Tenemos que seguir jugando como lo vinimos haciendo hasta acá, dejando todo en la cancha y después veremos para que estamos en los últimos partidos”, afirmó el dueño del arco.

Los empates son como el vaso medio lleno. En este caso, para el Tricolor no es productivo por su situación en la tabla. Y a ello refirió el oriundo de Arrecifes: “Siempre sumar sirve, pasa que te queda un sabor amargo porque tuviste la posibilidad del penal. Pero estos partidos, cuando nos jugamos mucho sobre todo para los que venimos peleando abajo se hacen así, feos, disputados, cerrados, en donde por ahí buscamos el error del rival para ponernos en ventaja”.

El penal que Joaquín Papaleo le atajó a Felipe Cadenazzi fue el punto de inflexión. “Arrancaba el segundo tiempo, era la primer jugada y si abríamos el marcador ellos iban a salir más. No se dio porque el arquero lo atajó, y a partir de ahí se hizo más chato porque ellos también jugaron al error nuestro”, consideró el ex Huracán y Estudiantes de Buenos Aires.

Brown suma 20 puntos, junto a Ramón Santamarina de Tandil y Almagro, con 19 están All Boys y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aunque el Lobo hoy perdería la categoría. El próximo rival será Instituto (21) en Córdoba –domingo a las 19-. Hay muchos equipos agrupados, porque Quilmes y Chacarita suman igual que La Gloria y Villa Dálmine totaliza 22 unidades.

Sin embargo, Ríos no se deja llevar por los números: “La diferencia está, de lo contrario no estaríamos donde estamos. No podemos hilvanar triunfos seguidos que nos posibiliten estar más arriba. Hasta el final vamos a estar pelando de esta forma y para hay que estar preparados”.