Villa Fiorito: dos autos chocaron y provocaron daños en una terminal de colectivos

Un terrible choque involucró a dos autos en la puerta de una terminal de colectivos, en la localidad de Villa Fiorito . Uno de los vehículos rompió el alambrado del lugar.

El accidente tuvo lugar en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- y la calle Figueredo . A metros de esa esquina se encuentra la terminal de la empresa Autobuses, cuyos colectivos recorren distintos barrios de Lomas de Zamora .

En horas de la noche, un Renault 11 color negro y un Toyota Corolla gris claro protagonizaron una violenta colisión en el ingreso a la terminal. Este último terminó perdiendo el control y se incrustó contra el alambrado perimetral.

Enseguida se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar del choque. Intervino personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , un móvil de Tránsito Lomas y la Policía de la jurisdicción.

El choque ocurrió en la puerta de la empresa Autobuses, en Fiorito.

El personal de Emergencias Lomas asistió a los dos jóvenes que conducían los autos, mientras los demás profesionales se ocupaban de retirar los restos de carrocería que quedaron en el lugar.

Ambos vehículos terminaron con serios daños y roturas a causa del fuerte impacto. En tanto, buena parte del alambrado que rodea la terminal fue arrancado por el Corolla.