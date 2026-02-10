Villa Fiorito: dos autos chocaron y provocaron daños en una terminal de colectivos

Un terrible choque involucró a dos autos en la puerta de una terminal de colectivos, en la localidad de Villa Fiorito. Uno de los vehículos rompió el alambrado del lugar.
El choque dejó serios daños y roturas en el ingreso a la empresa Autobuses, en Fiorito. Hubo un amplio operativo de asistencia.
El accidente tuvo lugar en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- y la calle Figueredo. A metros de esa esquina se encuentra la terminal de la empresa Autobuses, cuyos colectivos recorren distintos barrios de Lomas de Zamora.
En horas de la noche, un Renault 11 color negro y un Toyota Corolla gris claro protagonizaron una violenta colisión en el ingreso a la terminal. Este último terminó perdiendo el control y se incrustó contra el alambrado perimetral.
Enseguida se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar del choque. Intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y la Policía de la jurisdicción.
El personal de Emergencias Lomas asistió a los dos jóvenes que conducían los autos, mientras los demás profesionales se ocupaban de retirar los restos de carrocería que quedaron en el lugar.
Ambos vehículos terminaron con serios daños y roturas a causa del fuerte impacto. En tanto, buena parte del alambrado que rodea la terminal fue arrancado por el Corolla.