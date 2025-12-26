viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
Emotivo encuentro.

Vecinos de Lomas de Zamora que estaban indocumentados recibieron su partida de nacimiento y DNI

Tras estar mucho tiempo indocumentadas, las personas accedieron a los trámites mediante un trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia.

Un acto con muchas emociones y alegrías en Lomas.

En un emotivo encuentro, el Municipio entregó partidas de nacimiento y sus primeros DNI a vecinos de Lomas de Zamora que ya tienen garantizado su derecho a la identidad.

"El derecho a la identidad nos permite acceder a educación, trabajo, salud, voto y filiación, entre otros beneficios. Después de transitar muchos años sin su documento y atravesando numerosas complicaciones, 25 vecinos pudieron concretar la gestión, recibir una escucha atenta y amorosa sobre sus historias y un abrazo al final del camino para festejar la recompensa", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores participaron del acto en el Salón Eva Perón del Municipio, donde recibieron su partida de nacimiento y DNI. Los vecinos contaron que estuvieron mucho tiempo sin tener estos documentos y ahora tienen la posibilidad de acceder tanto a la educación como a un trabajo en blanco.

entrega dni lomas2
Los trámites se hicieron a través del programa "Mi Identidad, Mi Derecho".

Los trámites se hicieron a través del programa "Mi Identidad, Mi Derecho", perteneciente al Registro de las Personas de la Provincia y destinado a personas sin límite de edad que no fueron inscriptas al nacer y están indocumentadas. A través de un trabajo conjunto con el Municipio pudieron hacer las gestiones administrativas de manera gratuita.

Trámites de DNI en los barrios de Lomas

En distintos barrios e instituciones, el Municipio realiza operativos de documentación para que los vecinos hagan diferentes trámites cerca de sus casas como la obtención de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio y actualizaciones.

El Municipio también tiene dos Centros de Documentación Rápida ubicados en la calle Manuel Castro 270 y en Las Heras 2200. "El más conocido es el de Manuel Castro, que está enfrente de la Plaza Grigera, y el de Las Heras funciona desde el 2023 así que los vecinos tienen otra alternativa para hacer sus trámites. Lo que recomendamos es que vayan siempre con turno", destacaron desde el área de Documentación.

En la web oficial se pueden reservar los turnos para tramitar el DNI y Pasaporte en cualquiera de las dos oficinas. Los vecinos tienen que elegir el día, horario y completar sus datos.

