Temperley: susto de los vecinos por la explosión de una garrafa en un departamento

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en Temperley tras la explosión.

Una explosión provocada por una garrafa en Temperley generó momentos de preocupación entre los vecinos de Lomas de Zamora durante la noche del miércoles, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas en el lugar del hecho.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , todo ocurrió cerca de las 21 horas en un departamento ubicado sobre la calle 30 de Septiembre al 1700, donde por causas que intentan determinarse se produjo la detonación.

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El fuerte estruendo alarmó a los habitantes de la zona, que rápidamente observaron un importante despliegue de unidades de emergencia en el lugar.

La llegada de varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas, llamó la atención de los vecinos, que se vieron sorprendidos por la cantidad de sirenas y móviles que acudieron a la emergencia.

Operativo tras la explosión

Tras realizar las tareas de inspección y control correspondientes, los bomberos descartaron riesgos mayores y confirmaron que la situación se encontraba bajo control.

Más allá de los daños materiales ocasionados dentro del inmueble y el susto que generó en el barrio, no hubo que lamentar víctimas ni personas lesionadas.

Las autoridades trabajaron durante varios minutos para garantizar la seguridad de los ocupantes de la vivienda y de las propiedades linderas, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron la explosión.