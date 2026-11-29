Las familias y vecinos participaron de la muestra en la calle.

Una despedida del año en la calle, con temática mundial en Llavallol.

Los chicos del Centro de Promoción Integral de la Infancia N°6 Bichito de Luz se despidieron con una muestra en la calle sobre el Mundial, una temática que la estuvieron trabajando en las aulas de la Sociedad de Fomento Turdera Sud de Llavallol donde funciona el CPII hace más de una década.

Cada año les proponen a los chicos de entre 6 a 12 años que asisten a contraturno escolar al CPII N°6 trabajar sobre un proyecto institucional y este 2026 se dedicaron los trabajos realizados respecto al Mundial. "Estuvo muy lindo porque en un año donde se jugó la Copa del Mundo, ellos acompañaron a la Selección y trabajaron en la temática", detalló la responsable, Samanta Fernández Gauna.

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Los chicos tuvieron un año cargado de actividades y hasta tuvieron la oportunidad de practicar natación. Ya anunciaron que abren las inscripciones para los papás que quieran anotar a sus hijos para que accedan a este servicio que permite que los chicos encuentren entretenimiento y apoyo a contraturno escolar y totalmente gratis.

El CPII pertenece a la secretaría de Educación del Municipio de Lomas de Zamora. Se trata de una institución de Educación no formal gratuita a los que pueden acceder los chicos en pleno ciclo escolar. El CPII N°6 cuenta además con una historia de más de 10 años en Llavallol y trabaja cada año para seguir creciendo y brindar nuevas experiencias.

"Tuvimos un año de mucho trabajo en conjunto y de ayuda, así que esperamos continuar por este mismo camino en 2027. Como siempre apuntamos a nuevos proyectos y desafíos", detalló la responsable del espacio.

Sobre la despedida del año detallaron que cortaron la calle para la muestra que denominaron "El gol del año". "El festejo se hizo para ambos turnos junto a las familias en la calle donde cada ciclo mostró el proyecto de cada país que se les había asignado, así que mostraron bailes y música típica y representativa de cada uno", detallaron.

Un cierre de año colorido y lleno de fútbol.

Los chicos conocieron las costumbres de varios países y las de Argentina siempre en el marco de la temática del Mundial por lo que les resultó muy entretenido. También, se hicieron las entregas de medallas y diplomas para los egresados. "Para nosotros fue un año muy bueno donde pudimos trasladar a los chicos a conocer la cancha del Club Atlético Temperley y el museo", recalcaron.

Abierta las inscripciones para 2027

Los que quieran anotar a sus hijos para que concurran a contraturno escolar el año próximo pueden acercarse a la sociedad de fomento ubicada en 1° de Marzo 1360, Llavallol de lunes a viernes de 8 a 16.

Lo que deben llevar es fotocopia de DNI y vacunas del niño al día y la fotocopia del DNI del adulto responsable. En el CPII N°6 recibirán apoyo escolar, talleres y cuentan con comedor. Para obtener más información o para hacer una consulta puntual hay que comunicarse a través del número de WhatsApp 1169943676.