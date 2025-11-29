Lomas: emotivo homenaje a Ana Tranfo, histórica dirigente y militante

Con una gran concurrencia de familiares, autoridades y militantes, el encuentro se llevó a cabo en la sede de la calle Gorriti 772 donde descubrieron un cuadro con su imagen y una placa con una leyenda que hace honor a su legado.

"No debe existir honor más grande que recibir el amor y el respeto de tus compañeros y compañeras. Y sin dudas, Ana Tranfo trascendió en toda la militancia peronista de Lomas porque su paso por estas tierras hizo más grande al movimiento y su legado nos queda marcado en cada gesto de amor al otro, en cada compañero y compañera que sigue sosteniendo la militancia con la misma humildad y ternura que ella", destacó la ministra de Ambiente de la Provincia , Daniela Vilar .

A su vez, desde el PJ de Lomas señalaron que el homenaje fue "una merecida e inmensa muestra de amor y respeto para una referente indiscutida del peronismo de Lomas de Zamora cuyo trabajo militante trascendió generaciones y seguirá presente por siempre en nuestros corazones".

homenaje ana tranfo2

Oriunda de Budge, Ana Tranfo fue una abogada egresada de la UBA que tuvo una destacada trayectoria política en Lomas marcada por una comprometida militancia en los barrios. Fue dos veces presidenta del Concejo Deliberante, delegada del Ministerio de Trabajo bonaerense y secretaria de la Mujer de la PJ, donde impulsó políticas y acciones para promover derechos de mujeres y diversidades.

Su partida el 16 de julio, a los 66 años, generó un profundo dolor en la comunidad local y la importancia de reivindicar a una dirigenta de base que siempre estuvo en contacto con las necesidades del pueblo.

El homenaje a Evita, una de las últimas actividades de Ana Tranfo

Entre las últimas actividades políticas que tuvo Ana Tranfo se destaca el homenaje que se hizo el 7 de mayo por los 106 años del nacimiento de Evita a través de una recorrida que consistió en llevar ramos de flores a los 15 bustos que están colocados en espacios públicos de Lomas.

En la Plaza de los Campeones, de Banfield, Tranfo habló con La Unión y recordó: "Cuando Evita arma la Fundación Eva Perón nombra a una delegada por provincia para armar las Unidades Básicas Femeninas donde se enseñaba a leer, escribir y también oficios para que las mujeres no fueran esclavas. Mi vieja estudió enfermería en la Escuela Eva Perón del Hospital Aeronáutico, fue enfermera del Ramos Mejía y era furiosamente peronista porque logró cosas de superación que son muy importantes para una familia".

Ana empezó su carrera política en una Junta Vecinal haciendo veredas y poniendo teléfonos públicos en el barrio. "Desde ese momento me sentí peronista porque sabía que lo fundamental es no irte a dormir sin solucionarle el problema al otro", remarcó.