jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Policiales.

Iban en un auto robado en Lomas de Zamora y terminaron detenidos

Los paró la Policía y se descubrió que el vehículo había sido sustraído en Lomas tiempo atrás. Los llevaron a la comisaría.

El auto robado en Lomas de Zamora.

El auto robado en Lomas de Zamora.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía en la ciudad de Villa Ramallo, en el norte de la Provincia de Buenos Aires, luego de que los sorprendieran manejando un auto que había sido robado en Lomas de Zamora.

Todo ocurrió durante un operativo de control vehicular. Efectivos de la Comisaría 2ª local pararon un Renault Fluence color gris para un control de rutina. Dentro del auto iba el conductor con un acompañante.

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En principio, todo parecía normal, pero al verificar los datos del auto, se detectó una seria irregularidad: el sistema informático policial mostró que el Renault había sido robado en Lomas de Zamora.

Dos detenidos por "encubrimiento"

detenidos
Los dos detenidos por el robo del auto en Lomas de Zamora.

Los dos detenidos por el robo del auto en Lomas de Zamora.

Ante esta situación, los policías arrestaron a los dos hombres, de 50 y 53 años, y procedieron a secuestrar el coche. Los detenidos y el auto fueron trasladados a la comisaría.

Posteriormente, la Ayudantía Fiscal de Ramallo intervino en el caso, avaló el accionar policial y caratuló el caso como “encubrimiento”, ya que no se pudo determinar cómo llegó el auto desde Lomas hasta Ramallo.

Ambos sujetos fueron finalmente dejados en libertad, aunque continuarán siendo investigados por el robo. No obstante, el Renault quedará a disposición de la justicia de Lomas de Zamora.

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