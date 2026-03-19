Iban en un auto robado en Lomas de Zamora y terminaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos por la Policía en la ciudad de Villa Ramallo , en el norte de la Provincia de Buenos Aires, luego de que los sorprendieran manejando un auto que había sido robado en Lomas de Zamora .

Todo ocurrió durante un operativo de control vehicular. Efectivos de la Comisaría 2ª local pararon un Renault Fluence color gris para un control de rutina. Dentro del auto iba el conductor con un acompañante.

Homicidio. Es de Temperley y lo detuvieron por el crimen de un almacenero en Almirante Brown

Policiales. Detienen a dos motochorros armados en Banfield: uno era menor

En principio, todo parecía normal, pero al verificar los datos del auto, se detectó una seria irregularidad: el sistema informático policial mostró que el Renault había sido robado en Lomas de Zamora .

Concretamente, el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora .

Dos detenidos por "encubrimiento"

detenidos Los dos detenidos por el robo del auto en Lomas de Zamora.

Ante esta situación, los policías arrestaron a los dos hombres, de 50 y 53 años, y procedieron a secuestrar el coche. Los detenidos y el auto fueron trasladados a la comisaría.

Posteriormente, la Ayudantía Fiscal de Ramallo intervino en el caso, avaló el accionar policial y caratuló el caso como “encubrimiento”, ya que no se pudo determinar cómo llegó el auto desde Lomas hasta Ramallo.

Ambos sujetos fueron finalmente dejados en libertad, aunque continuarán siendo investigados por el robo. No obstante, el Renault quedará a disposición de la justicia de Lomas de Zamora.