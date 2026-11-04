Familias de víctimas de delitos, al Papa León XIV: "Necesitamos ser recordadas y acompañadas"

En la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina , familiares de víctimas de distintos delitos compartieron una carta dirigida al Sumo Pontífice pidiendo que los recuerde con una oración. Hay familias de Lomas de Zamora que se sumaron el pedido.

Este domingo, León XIV llegará al país para iniciar una recorrida de tres días. Entre sus actividades estará la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, la visita a la cárcel de Devoto y dos misas multitudinarias en Palermo y Luján.

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A pocos días de su arribo a la Argentina, comenzó a circular una carta escrita por familias que perdieron seres queridos por distintos motivos, como asesinatos o accidentes de tránsito. “Las familias de víctimas también necesitamos ser recordadas y acompañadas por la Iglesia” , señalaban los firmantes, señalando la visita del Papa a los presos de Devoto.

Los familiares no solicitaron reunirse con León XIV. El pedido fue más simple: que los recuerde y haga una oración por todos ellos. “Si el Santo Padre se acerca a las cárceles para llevar un mensaje de esperanza a quienes cumplen una condena, sin que ellos hayan tenido que reclamar su presencia, le pedimos que también recuerde a quienes sufrieron las consecuencias de las acciones de esas personas”, explicaron, y pidieron “una oración por las almas de quienes perdieron la vida como consecuencia de acciones criminales y por sus familias” .

Entre las personas que compartieron este pedido está Lorena Rivero. Es la madre la madre de Matías Durán, un joven de 20 años que falleció tras ser atropellado en Parque Barón en 2017, y también es hermana de Laura Rivero y tía de Thiago Castro, ambos asesinados en 2019. También se sumó al pedido Laura Fernández, madre de Lara, la adolescente asesinada durante un robo en 2022.

Lorena Rivero, hermana de Laura Rivero y tía de Thiago Castro.

La carta al Papa León XIV

Santo Padre:

Nosotros, familiares de víctimas de delitos, queremos alzar nuestra voz para solicitar que la Iglesia, a través de su máximo representante, sea también ejemplo de contención y acompañamiento para quienes debemos vivir con una condena que nunca elegimos: perder a nuestros seres amados como consecuencia de acciones criminales.

No es nuestra intención ocupar su tiempo ni solicitar una audiencia. Conocemos sus responsabilidades y sabemos que son muchas las personas que necesitan de su presencia.

Nadie está preparado para convertirse en familiar de una víctima. Nunca quisimos estar en este lugar, sentir este dolor ni cargar con una ausencia con la que debemos aprender a vivir para siempre.

Jesús lavó los pies de quienes eran rechazados y marginados por la sociedad. Se acercó a quienes sufrían y necesitaban consuelo. Nosotros, las víctimas y nuestros familiares, muchas veces también nos sentimos olvidados y desechados por la sociedad y por la Justicia.

Jesús no se olvidó de nosotros. Por eso duele sentir que, en ocasiones, la Iglesia sí lo ha hecho.

No pedimos una audiencia ni privilegios. Si el Santo Padre se acerca a las cárceles para llevar un mensaje de esperanza a quienes cumplen una condena, sin que ellos hayan tenido que reclamar su presencia, le pedimos que también recuerde a quienes sufrieron las consecuencias de las acciones de esas personas.

Que, con esa misma sensibilidad, tenga presentes a quienes ya no están y a las familias que seguimos viviendo con su ausencia. Que nos recuerde en sus oraciones.

No pedimos más que eso: una oración por las almas de quienes perdieron la vida como consecuencia de acciones criminales y por sus familias, que seguimos transitando el dolor de su ausencia.

Desde ya, Santo Padre, se lo agradecemos.