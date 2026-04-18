sábado 18 de abril de 2026
Escribinos
18 de abril de 2026
Caso Merlín Díaz.

Estafa mortal en Budge: una de las gitanas acusadas se entregaría en las próximas horas

Se trata de la segunda imputada eximida de prisión en la causa por el “cuento del tío” con tinte esotérico. Ya habría garantías judiciales de que no quedará detenida.

Las imágenes de las gitanas acusadas.

Las imágenes de las gitanas acusadas.

Una de las gitanas acusadas por la estafa que derivó en el suicidio de la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz, se entregaría en las próximas horas luego de haber conseguido la eximición de prisión gracias a un recurso de su defensa.

Según pudo averiguar La Unión, se trata de Nancy Yovanovich, una de las tres mujeres imputadas por el trágico hecho ocurrido en enero pasado.

Lee además
La empresa denunciada por múltiples estafas.
FRAUDES

Temperley: la concesionaria acusada de estafas suma nuevas denuncias
La empresa está ubicada en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi.
DENUNCIAS

La propuesta de la concesionaria de autos de Temperley acusada de estafas

La causa investiga una maniobra bajo la modalidad de “cuento del tío”, en la que las acusadas habrían convencido a la víctima de someter su dinero a una supuesta “limpieza espiritual”, al asegurarle que estaba “maldito”.

Dos de las presuntas estafadoras ya fueron eximidas de prisión y solo una continúa siendo buscada por las autoridades, en condición de prófuga.

gitanas

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncia, las tres mujeres lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.

Temas
Seguí leyendo

Temperley: la concesionaria acusada de estafas suma nuevas denuncias

La propuesta de la concesionaria de autos de Temperley acusada de estafas

La insólita promesa de la concesionaria de Temperley acusada de estafas a sus clientes

Las víctimas de la concesionaria de Temperley acusada de estafas organizan una marcha para reclamar su dinero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tribunales de Lomas de Zamora.
Fallo judicial.

Un perro atacó a una mujer en Llavallol y ordenaron indemnizarla por $8 millones

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.
Atención.

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana