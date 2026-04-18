Estafa mortal en Budge: una de las gitanas acusadas se entregaría en las próximas horas

Una de las gitanas acusadas por la estafa que derivó en el suicidio de la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz , se entregaría en las próximas horas luego de haber conseguido la eximición de prisión gracias a un recurso de su defensa.

Según pudo averiguar La Unión , se trata de Nancy Yovanovich , una de las tres mujeres imputadas por el trágico hecho ocurrido en enero pasado.

La causa investiga una maniobra bajo la modalidad de “cuento del tío”, en la que las acusadas habrían convencido a la víctima de someter su dinero a una supuesta “limpieza espiritual”, al asegurarle que estaba “maldito”.

Dos de las presuntas estafadoras ya fueron eximidas de prisión y solo una continúa siendo buscada por las autoridades, en condición de prófuga.

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La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncia, las tres mujeres lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.