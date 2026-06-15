Detuvieron a un pai umbanda acusado de abusar y torturar a una madre y a sus hijas

Detuvieron a un presunto pai umbanda que había sido denunciado por abusar sexualmente de una mujer y sus hijas, una de ellas menor de edad, en la localidad de Glew. Lo investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
Era el novio de una joven y se identificó como pai umbanda para ganarse la confianza de la familia. Cometió abuso sexual y varios castigos físicos.
Detuvieron a un presunto pai umbanda que había sido denunciado por abusar sexualmente de una mujer y sus hijas, una de ellas menor de edad, en la localidad de Glew. Lo investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2021. Una mujer recién separada de su pareja conoció a un hombre que se presentó como novio de su hija mayor. El sujeto fue entrando en confianza con la familia, empezó a quedarse a dormir en la casa y terminó mudándose con ellos en una vivienda de Glew.
El hombre se identificó como líder de la religión umbanda. Los convenció de unirse a esa creencia para ayudarlos a salir adelante y superar los problemas que atravesaban. En ese contexto, realizó prácticas repudiables que según él, estaban dentro de la religión.
El sujeto abusó de sexualmente de forma violenta de las mujeres y las sometió a distintos castigos físicos, privación de alimentos y del sueño, aislamiento y restricción de la libertad ambulatoria, si no accedían a satisfacerlo sexualmente.
Luego de que el hombre se retirara del domicilio, la madre de familia pudo denunciarlo. Relató ante la Justicia el calvario vivido y se sometió a las pericias correspondientes. Los profesionales comprobaron que "había signos de violencia, sumisión, naturalización y minimización, baja autoestima, labilidad afectiva emotiva, aislamiento social y dependencia afectiva", según precisaron las fuentes a este medio.
A partir de esta evidencia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Lomas de Zamora encomendó a la Policía Federal Argentina la búsqueda del acusado. Los policías establecieron distintos lugares a los que concurriría el prófugo e implementaron discretas vigilancias en distintos días y horarios.
Finalmente, lograron atraparlo en plena calle sobre la Avenida Presidente Perón 4400, en la localidad de Alejandro Korn. El detenido, argentino y mayor de edad, fue trasladado a una dependencia policial y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora.