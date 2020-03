Débora Fernández se encarga de la administración del Depósito de Víveres de la Base Carlini. Hace pocos días llegó al país y en septiembre volverá a viajar al continente blanco.

Día tras día, el grupo de personas que trabaja en la Antártida lleva adelante su labor con orgullo y con el objetivo de defender la soberanía nacional en dicho continente. La lomense Débora Fernández es una de las encargadas de cumplir esa misión cada vez que le toca viajar y ocupar su puesto en la administración del Depósito de Víveres de la Base Carlini, el cual desempeña con mucho amor y compromiso.

La mujer de 25 años estudió en la Escuela Técnica N°9 del barrio 2 de Abril, donde en 2013 se recibió como Técnico Maestro Mayor de Obras. Al año siguiente y gracias al proyecto “Trabajo Solidario”, se llevó adelante un convenio entre los directivos de la institución con el entonces Director Nacional del Antártico, Mariano Memolli, que le permitió a varios estudiantes viajar a la Antártida.

En 2014, Fernández firmó un contrato de trabajo y en 2015 (con 19 años) viajó por primera vez al continente blanco, donde permaneció allí por un mes. “Lo primero que me llamó la atención, no sé por qué, fue el cielo. Se ve diferente”, reveló sobre lo que fue su primer contacto al pisar suelo antártico. Su primera campaña extensa se dio en 2018, cuando se instaló en la Antártida por siete meses, entre la Base Marambio y la Base Carlini.

“Jamás se me pasó por la cabeza que podía llegar de Lomas a la Antártida. Por suerte cuento con el apoyo de mi familia, con todo lo que eso implica”, aseguró la joven, en lo que fue un vuelco rotundo para su vida.

UN DÍA EN LA ANTÁRTIDA. Débora detalló cómo convive con una rutina, que para ella ya dejó de ser atípica: “Tenemos el desayuno a las 8 de la mañana y 8.30 empezamos a trabajar hasta las 13, que paramos a almorzar. La actividad se retoma 15.30, por tres horas más. Todo esto se lleva a cabo siempre y cuando no haya un temporal que impida salir del alojamiento, porque si no es imposible por la acumulación de nieve”. Al ser consultada sobre su tarea en sí, Débora explicó que se encuentra en la administración del Depósito de Víveres de la Base Carlini, lugar donde se alojan los alimentos.

“Amo el trabajo que hago y lo seguiría eligiendo por bastante tiempo. Significa mucho poder hacer patria, cada vez que piso suelo antártico se me alegra el corazón porque puedo representar a mi país, mi provincia y mi barrio”, dijo quien fue distinguida en 2019 por el Municipio como Orgullo de Ser de Lomas.

“Al principio me costó un montón poder vivir allá, extrañaba mucho, pero me adapté al clima y me acostumbré a convivir con personas que tienen los mismos objetivos que yo. En mi última expedición, de la que volví el pasado 5 de marzo en el Rompehielos Almirante Irízar, estuve dos meses y medio”, contó Fernández, quien festejó Navidad y Año Nuevo en la Antártida junto a aproximadamente 70 personas.

En septiembre, Débora volverá a viajar para una nueva experiencia que durará hasta marzo de 2021, con posibilidades de extenderse por seis meses más y completar así una estadía anual en la Antártida. Por el momento, disfruta de la compañía de familiares y amigos, que le sirve para renovar energías y retomar su trabajo con mayor entereza.