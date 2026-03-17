Violeta Kreimer, la argentina que ganó el Oscar a Mejor cortometraje de ficción

La ceremonia de los premios Oscar tuvo una presencia argentina entre los ganadores. La productora Violeta Kreimer fue parte del equipo de “Deux personnes échangeant de la salive” ("Dos personas intercambiando saliva"), uno de los dos cortometrajes galardonados en esa categoría.

La ceremonia de este domingo tuvo una particularidad histórica en los premios Oscar y resultó empate. El corto francés compartió el galardón con la producción estadounidense “The Singers” (“Los cantantes”).

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En “Dos personas intercambiando saliva”, Violeta Kreimer compartió la producción ejecutiva con dos nombres de peso: Isabelle Huppert y Julianne Moore.

Violeta Kreimer fue productora del cortometraje ganador, dirigido por la dupla de realizadores de Natalie Musteata y Alexandre Singh.

image La argentina Violeta Kreimer, primera desde la izquierda, en los premios Oscar.

De Argentina a los premios Oscar

Violeta Kreimer nació en Vicente López, estudió en el Liceo Francés y vivió en la Argentina hasta los 20 años. Luego se instaló en Francia, donde continuó sus estudios en Ciencias Políticas y comenzó a desarrollar su carrera profesional.

Durante más de una década trabajó en el mundo del arte contemporáneo, primero en el ámbito de la fotografía, luego en videoarte y finalmente dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia de 2017. Esa experiencia fue clave para su posterior salto al cine.

Después de aquella etapa, Valentina Kreimer decidió abrirse camino en la producción audiovisual y fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli.