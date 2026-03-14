Revelan los detalles de la tercera temporada de En el barro: "Cambia todo"

La tercera temporada de En el barro , el spin off de El Marginal, tendrá un giro fuerte en la trama y se confirmó el regreso de algunas figuras que no estuvieron en la segunda entrega de la exitosa serie de Netflix .

Laura Ubfal reveló nuevos detalles sobre esta próxima entrega de la exitosa serie de Sebastián Ortega . Según precisó la periodista al aire de Bondi Live, en la historia las presas serán trasladadas a una cárcel de frontera.

Se manifestó. Fue protagonista en El Barro y marchó contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Lo que vendrá. Cómo será la segunda temporada de En el barro con la China Suárez

“Cambia todo, cambian muchas cosas que no puedo contar, pero se va a una cárcel en la triple frontera”, detalló, en referencia al límite entre Argentina, Brasil y Paraguay.

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Y siguió con algunos adelantos más: “Muy fuerte lo que va a pasar, con María Becerra, con Juana Molina, con las embarradas”. Cabe recordar que ambas participaron de la primera temporada, pero no de la segunda.

image El el barro, furor en Netflix.

Se viene una cuarta temporada de En el barro

Además, Laura Ubfal reveló otra información importante: “Y se va a grabar la cuarta. Todo esto es parte de lo que va a anunciar Netflix dentro de un tiempo, pero no es lo único”.

La segunda temporada de En el barro, que destacó por la participación de la China Suárez, fue un rotundo éxito en la plataforma de streaming: llegó al top 10 global de Netflix a una semana de su estreno y se mantuvo en el puesto número uno en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile durante varias semanas.