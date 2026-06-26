Quiénes lograron bajar de la placa en Gran Hermano

En una gala especial en Gran Hermano Generación Dorada , en medio de la cobertura de Telefe por el Mundial 2026, bajaron cuatro jugadores de placa en las primeras 24 horas de placa positiva. El lunes tendrá lugar la Gala de Eliminación.

Previamente, tuvieron una cena de nominados rápida, pero intensa, a los ojos de sus compañeros que los vieron en la televisión desde el living de la casa.

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Santiago del Moro anunció a los jugadores que les informaría en plena cena de nominados quiénes son los elegidos del público para bajar de placa.

Al escuchar su nombre, podrían regresar al living con el resto de sus compañeros. La primera en bajar y salvarse, es decir, la más votada de forma positiva fue Cinzia Francischiello y festejó abrazada a Sol Abraham y Pincoya.

Andrea del Boca fue la segunda en bajar de placa y dejó el living emocionadísima, agradeciéndole principalmente a su hija Anna. En tercer lugar, para sorpresa de muchos, fue el turno de Charlotte Caniggia. Por último, bajó Manuel Ibero, que tuvo un día muy difícil después de una discusión dura con Sol Abraham.

image La placa de Gran Hermano.

La placa final de Gran Hermano

Para la placa final que continuará negativa. Quedaron nominados Emanuel De Gioia, Steffany “Campanita” Pereira, Yipio, Nenu López y Matías Hanssen y uno de ellos dejará Gran Hermano el próximo lunes.