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21 de junio de 2026
De colección.

Pink Floyd publicó "8-Tracks", un compilado con clásicos de los '70

Pink Floyd lanzó un disco con ocho canciones editadas originalmente en los ’70. “Money” y “Wish you were here”, entre otras, son parte del álbum.

Nuevo disco de Pink Floyd.&nbsp;

Nuevo disco de Pink Floyd. 

En pocas palabras

  • Pink Floyd: Publicó el disco compilado "8-Tracks" con clásicos de la era 1971-1979.
  • Contenido: Incluye temas como "Money", "Wish You Were Here" y "Another Brick in the Wall, Part 2".
  • Edición especial: Steven Wilson masterizó el álbum utilizando efectos de las pistas originales.
Resumen generado por Thinkindot AI

La lista de canciones incluye clásicos como “Money”, “Wish you were here”, “Another brick in the wall, Part 2”, “Time” y “Comfortably numb”.

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También son parte del álbum cortes anteriores como “One of these days’ y ‘Wot’s… Uh the deal”, además de una versión completa exclusiva de “Pigs on the wing”, que antes formó parte del álbum “Animals”, de 1977.

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Nuevo disco de Pink Floyd.

Nuevo disco de Pink Floyd.

Un disco a partir de las pistas originales

El flamante disco de Pink Floyd fue editado por Steven Wilson utilizando efectos de sonido extraídos de las pistas originales para ofrecer una experiencia de escucha continua en el clásico estilo de la banda.

“8-Tracks” documenta en toda su magnitud la transición de Pink Floyd hacia su era de consagración, impulsada hacia el estrellato a lo largo de los ’70.

El período de ocho años que celebra este lanzamiento especial abarca música de algunos de los discos más exitosos y aclamados de la banda: “Meddle” (1971), “Obscured by clouds” (1972), “The Dark side of the moon” (1973), “Wish you were here” (1975), Animals” (1977) y “The wall” (1979).

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