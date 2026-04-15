Mario Pergolini confesó por qué no se banca a los hippies

Mario Pergolini, picante.

Mario Pergolini, en Otro día perdido, en El Trece, no dejó pasar desapercibido que no le gustan para nada los sahumerios y fue sorprendió al contar la razón. Además, después de ver un video viral de un excéntrico casamiento hippie.

“Detesto el sahumerio. La hippeada no me agrada mucho, e incluso la música hippie no me gusta. La mayoría de las canciones de música acústica de los años 70 no son mis favoritas”, contó un filoso Mario Pergolini.

Embed Mario Pergolini contra los hippies Sobre el video que hizo que le guste menos el movimiento contracultural, explicó sin vueltas su postura, mientras lo escuchaban sus compañeros Agustín Aristarán y Evelyn Botto.

“Hasta ese momento esa onda no me desagradaba, pero después de ver ese video viral, empezó a darme bronca”, dijo el conductor poniéndole más picante al tema.

image Mario Pergolini contra los hippies. A Mario Pergolini le llamaron la atención algunas cosas que hicieron: “Primero, el chiquito que está en brazos me parece raro. Después, me sorprende que digan que invitaron a sus ex y, justo en el video, se vea a mucha gente. Y lo otro: no entiendo que no haya alcohol en una boda. Me parece que, más que hippie, son tacaños”, expresó con su chispa habitual.

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