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15 de abril de 2026
¡Ups!

Mario Pergolini confesó por qué no se banca a los hippies

Mario Pergolini habló en Otro día perdido sobre ciertas conductas que considera “hippies” tras ver un video viral de un excéntrico casamiento.

Mario Pergolini, picante.&nbsp;

Mario Pergolini, picante. 

Mario Pergolini, en Otro día perdido, en El Trece, no dejó pasar desapercibido que no le gustan para nada los sahumerios y fue sorprendió al contar la razón. Además, después de ver un video viral de un excéntrico casamiento hippie.

“Detesto el sahumerio. La hippeada no me agrada mucho, e incluso la música hippie no me gusta. La mayoría de las canciones de música acústica de los años 70 no son mis favoritas”, contó un filoso Mario Pergolini.

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Mario Pergolini contra los hippies

Sobre el video que hizo que le guste menos el movimiento contracultural, explicó sin vueltas su postura, mientras lo escuchaban sus compañeros Agustín Aristarán y Evelyn Botto.

“Hasta ese momento esa onda no me desagradaba, pero después de ver ese video viral, empezó a darme bronca”, dijo el conductor poniéndole más picante al tema.

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Mario Pergolini contra los hippies.

Mario Pergolini contra los hippies.

A Mario Pergolini le llamaron la atención algunas cosas que hicieron: “Primero, el chiquito que está en brazos me parece raro. Después, me sorprende que digan que invitaron a sus ex y, justo en el video, se vea a mucha gente. Y lo otro: no entiendo que no haya alcohol en una boda. Me parece que, más que hippie, son tacaños”, expresó con su chispa habitual.

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