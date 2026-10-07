Los audios de Paula contra Joaquín Levinton: "Vas a terminar como John Lennon"

Se conocieron nuevos audios de Paula, la mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton , en los que amenazaba al músico con presentar una denuncia y agredirlo si éste continuaba impidiendo el contacto entre ellos, en medio de una causa que está en la Justicia.

“Te juro que te voy a arruinar la vida, hijo de remil. Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos", se la escucha decir a Paula en las grabaciones.

"Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta. Te voy a matar yo misma con mis propias manos", continúa en sus mensajes a Joaquín Levinton.

Mientras que en otro de los audios, ella le reclama a Joaquín Levinton por la forma en la que él la trató, aunque no refiere a un presunto hecho de abuso sexual.

“Todas las cosas que me hiciste, con todas las personas que me bardeaste, que hablaste mal de mí, basura humana, te voy a matar con mis propias manos, hijo de puta", se escucha en la grabación.

En SQP, Pía Shaw mencionó que la Justicia ya está al tanto de las pruebas y que a Paula le denegaron el pedido de ser detenida como querellante en la causa y la citaron para ratificar la denuncia.

“Para que otra vez no vuelva a suceder este hecho que ya sucedió hace varios años", aseguró la periodista en el ciclo de América TV. Además, mencionó que el músico tiene un persona cercana que vivió en su casa y presenció cómo Paula se acercó a la propiedad "con un palo".

En SQP, Joaquín Levinton y dejó todo en manos de la Justicia. "Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo", sentenció el músico.