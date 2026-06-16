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16 de junio de 2026
¿Qué onda?

La Chilindrina adelantó cómo será su propio funeral

La Chilindrina, recordada por su papel en la serie de Chespirito, contó cómo será su propio funeral y el pedido que le hizo a sus hijos.

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina.
María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina.

En diálogo con la prensa de su país, expuso que ya les planteó a sus familiares su última voluntad, aunque ellos le anticiparon que no se la cumplirán.

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“Lo que no me gusta (de las redes) es que a cada rato me matan. ¿Pero saben qué? Es bonito mi entierro. Una caja bonita y la gente llora y llora. Quiero que me entierren con la ropa de La Chilindrina, pero mis hijos no quieren", se le escuchó decir ante las cámaras de Hoy Día, en Telemundo.

También confirmó que eligió la postal que quiere que enmarquen en su último adiós: “En la foto que quiero que esté en la iglesia estamos La Chilindrina y yo, porque el día que yo me vaya ella también va a morir”.

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Así será el velorio de La Chilindrina

A mediados de 2024, María Antonieta de las Nieves había dado indicios de la reserva que hizo en una casa velatoria para cuando llegara el final.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, les contó a varios periodistas.

Otro de sus deseos es que le hagan una figura de cera, como pasó con Chespirito: “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”.

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