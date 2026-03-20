viernes 20 de marzo de 2026
Escribinos
20 de marzo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes bajaron de la placa positiva

Santiago del Moro anunció que jugadores continúan en juego en Gran Hermano Generación Dorada y los que siguen en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Santiago del Moro hizo el anuncio en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Santiago del Moro hizo el anuncio en Gran Hermano Generación Dorada. 

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive horas decisivas y se sumó también la salida de Andrea del Boca por problemas de salud. En una gala cargada de tensión, el público decidió que ocho participantes lograron salir de la placa positiva.

Fue Santiago del Moro quien llevó más suspenso al certamen de Telefe al momento clave de la noche: “Atención país. La placa es esta, bajaron ocho participantes hoy, el domingo baja el resto y después pasará al lunes los que menos votos tengan”.

Lee además
 Solange Abraham y Nazareno Pompei, enfrentados en Gran Hermano Generación Dorada. 
Se picó mal.

La fuerte pelea de Solange Abraham y Nazareno Pompei en GH Generación Dorada
Todos a placa en Gran Hermano Generación Dorada. 
Es un escándalo.

La insólita razón por la que todos terminaron en placa en Gran Hermano
Embed

Gran Hermano Generación Dorada: los que siguen en la cuerda floja

De esta manera, Santiago del Moro confirmó que la definición no será inmediata, sino que se estirará en varias etapas, manteniendo la expectativa al máximo tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El conductor reveló que siguen en juego: Yanina Zilli, Andrea del Boca (que no estaba en la casa debido a que debió ser atendida por médicos en una clínica, a la espera de ver si le dan el apto médico para regresar al programa), Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Daniela de Lucía, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Gisela “Yipio” Pintos y Cinzia Francischiello.

image
La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, quienes quedaron en la cuerda floja y podría convertirse en el nuevo eliminado son: Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Franco Poggio, Juani Car, Kennys Palacios, Jessica “La Maciel”, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Luana Fernández, Manuel “Manu” Ibero, Martín Rodríguez, Jenny Mavinga, Nazareno Pompei, Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Zunino.

Temas
Seguí leyendo

La fuerte pelea de Solange Abraham y Nazareno Pompei en GH Generación Dorada

La insólita razón por la que todos terminaron en placa en Gran Hermano

Preocupación por Andrea del Boca: tuvo que irse en ambulancia de Gran Hermano

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Elizabeth Vernaci fue desvinculada de Radio Pop.  video
Se pudrió todo.

Vernaci, tras su salida de Radio Pop: "Soy la cornuda porque..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada video
Hasta pronto.

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada