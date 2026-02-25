jueves 26 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026
Gran Hermano Generación Dorada: así será la primera nominación

Santiago del Moro compartió todos los detalles de cómo será el camino a la primera gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe.

Santiago del Moro dio todos los detalles en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Este martes terminaron de ingresar a la casa todos los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada. Antes de que termine el programa de Telefe, Santiago del Moro le anunció al público cómo será la primera nominación de esta edición del certamen.

“Inauguramos placa de Generación Dorada. Ellos van a nominar, mañana (por este jueves) se va a grabar la nominación porque son muchos. Ellos van a votar y la placa se divide en dos, van a ir 7 mínimo a placa”, detalló Santiago del Moro al cierre del programa.

Andrea del Boca, en Gran Hermano Generación Dorada. 
Andrea del Boca, en GH Generación Dorada: "No puedo escudarme en un personaje"
La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex en Gran Hermano Generación Dorada
Y luego reveló: “Y es así, las primeras 24 horas, es decir del miércoles al jueves, es voto positivo. Los que más votos tengan, el jueves bajan de placa, y en ese momento, instantáneamente, la placa se hace negativa. Pasan todos a placa negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes”.

Se completó la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada continúa ampliando su plantel en esta edición especial denominada Generación Dorada, y en la última gala ingresó un grupo de participantes con alto perfil mediático, presencia en redes sociales y trayectorias diversas que prometen impacto inmediato en la convivencia.

Todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Uno de los nombres más resonantes es Kennys Palacios, reconocido estilista de Wanda Nara y figura cercana a celebridades del espectáculo. Con paso por el streaming de Telefe y por el Bailando 2023, se definió como fan histórico del programa y aseguró antes de entrar: “Entro a jugar a ganar y sacarles el dinero”.

