Gran Hermano Generación Dorada: así será la primera nominación

Santiago del Moro dio todos los detalles en Gran Hermano Generación Dorada.

Este martes terminaron de ingresar a la casa todos los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada. Antes de que termine el programa de Telefe, Santiago del Moro le anunció al público cómo será la primera nominación de esta edición del certamen.

“Inauguramos placa de Generación Dorada. Ellos van a nominar, mañana (por este jueves) se va a grabar la nominación porque son muchos. Ellos van a votar y la placa se divide en dos, van a ir 7 mínimo a placa”, detalló Santiago del Moro al cierre del programa.

Embed Y luego reveló: “Y es así, las primeras 24 horas, es decir del miércoles al jueves, es voto positivo. Los que más votos tengan, el jueves bajan de placa, y en ese momento, instantáneamente, la placa se hace negativa. Pasan todos a placa negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes”.

Se completó la casa de Gran Hermano Generación Dorada La casa de Gran Hermano Generación Dorada continúa ampliando su plantel en esta edición especial denominada Generación Dorada, y en la última gala ingresó un grupo de participantes con alto perfil mediático, presencia en redes sociales y trayectorias diversas que prometen impacto inmediato en la convivencia.

28-participantes-gran-hermano-699e66a1f2ece Todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Uno de los nombres más resonantes es Kennys Palacios, reconocido estilista de Wanda Nara y figura cercana a celebridades del espectáculo. Con paso por el streaming de Telefe y por el Bailando 2023, se definió como fan histórico del programa y aseguró antes de entrar: “Entro a jugar a ganar y sacarles el dinero”.

