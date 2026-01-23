Finde de Lomas de Zamora: un tributo a Soda Stereo y toda la movida local

En Extremos le rinde tributo a Soda Stereo en Lomas de Zamora.

En este fin de semana en los espacios de Lomas de Zamora sonarán en vivo En Extremos , con su tributo a Soda Stereo , y otras bandas de distintos géneros. También saldrán a escena un par de recomendables shows de humor .

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 20 se presenta En Extremos, la banda que le rinde tributo a Soda Stereo.

Mientras que el sábado a las 20, en la misma sala, La Combustible celebra sus 21 años en escena con un espectáculo de humor en clave de Café Concert. Y el domingo a las 18 llega "Amigos Brain Rot", un espectáculo para los más bajitos y para toda la familia.

La banda Andares hará un tributo a los clásicos del rock argentino el viernes desde las 20 en Opus Verde de Lomas de Zamora, Bolívar 785.

Un espectáculo para los más bajitos en Lomas de Zamora.

La artista Gabriela Nathal y banda traen su show en vivo con una fusión de funk, soul y rock el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783, el sábado a las 21 sale a escena el Café Concert “Año nuevo, vida nueva”, con Agustina Sanguinetti y gran elenco.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23,50 se arma otra edición del clásico “Noches de Cumbia”, con DJ´s sonando en vivo.

El viernes a las 21 se presenta XMode, con su tributo a Depeche Mode, y el sábado será el turno de Rock Lovers, con los clásicos del género, en la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 se arma un encuentro de vinilos y el sábado se presenta el Dúo Cieba, en formato acústico.