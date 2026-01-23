Finde de Lomas de Zamora: un tributo a Soda Stereo y toda la movida local

En este fin de semana en los espacios de Lomas de Zamora sonarán en vivo En Extremos, con su tributo a Soda Stereo, y otras bandas de distintos géneros. También saldrán a escena un par de recomendables shows de humor.
En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 20 se presenta En Extremos, la banda que le rinde tributo a Soda Stereo.
Mientras que el sábado a las 20, en la misma sala, La Combustible celebra sus 21 años en escena con un espectáculo de humor en clave de Café Concert. Y el domingo a las 18 llega "Amigos Brain Rot", un espectáculo para los más bajitos y para toda la familia.
La banda Andares hará un tributo a los clásicos del rock argentino el viernes desde las 20 en Opus Verde de Lomas de Zamora, Bolívar 785.
La artista Gabriela Nathal y banda traen su show en vivo con una fusión de funk, soul y rock el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.
En el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783, el sábado a las 21 sale a escena el Café Concert “Año nuevo, vida nueva”, con Agustina Sanguinetti y gran elenco.
En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23,50 se arma otra edición del clásico “Noches de Cumbia”, con DJ´s sonando en vivo.
El viernes a las 21 se presenta XMode, con su tributo a Depeche Mode, y el sábado será el turno de Rock Lovers, con los clásicos del género, en la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433.
En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 se arma un encuentro de vinilos y el sábado se presenta el Dúo Cieba, en formato acústico.