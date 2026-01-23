viernes 23 de enero de 2026
Escribinos
23 de enero de 2026
Recomendados.

Finde de Lomas de Zamora: un tributo a Soda Stereo y toda la movida local

En los espacios de Lomas de Zamora sonará un tributo a Soda Stereo y otras bandas, junto recomendables shows de humor y un espectáculo para los más bajitos.

En Extremos le rinde tributo a Soda Stereo en Lomas de Zamora.&nbsp;

En Extremos le rinde tributo a Soda Stereo en Lomas de Zamora. 

En este fin de semana en los espacios de Lomas de Zamora sonarán en vivo En Extremos, con su tributo a Soda Stereo, y otras bandas de distintos géneros. También saldrán a escena un par de recomendables shows de humor.

Lee además
Un clásico del cine argentino. 
Imperdible.

Proyectarán un clásico del cine nacional gratis en la Plaza Grigera de Lomas
Frans Banfield, de regreso. 
Recomendado.

Frans Banfield recorre sus canciones en el "laboratorio secreto" de Charly García

Mientras que el sábado a las 20, en la misma sala, La Combustible celebra sus 21 años en escena con un espectáculo de humor en clave de Café Concert. Y el domingo a las 18 llega "Amigos Brain Rot", un espectáculo para los más bajitos y para toda la familia.

image
Un espectáculo para los más bajitos en Lomas de Zamora.

Un espectáculo para los más bajitos en Lomas de Zamora.

OTROS SHOWS EN LOMAS DE ZAMORA

La banda Andares hará un tributo a los clásicos del rock argentino el viernes desde las 20 en Opus Verde de Lomas de Zamora, Bolívar 785.

La artista Gabriela Nathal y banda traen su show en vivo con una fusión de funk, soul y rock el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783, el sábado a las 21 sale a escena el Café Concert “Año nuevo, vida nueva”, con Agustina Sanguinetti y gran elenco.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23,50 se arma otra edición del clásico “Noches de Cumbia”, con DJ´s sonando en vivo.

El viernes a las 21 se presenta XMode, con su tributo a Depeche Mode, y el sábado será el turno de Rock Lovers, con los clásicos del género, en la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 se arma un encuentro de vinilos y el sábado se presenta el Dúo Cieba, en formato acústico.

Temas
Seguí leyendo

Proyectarán un clásico del cine nacional gratis en la Plaza Grigera de Lomas

Frans Banfield recorre sus canciones en el "laboratorio secreto" de Charly García

El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas para fortalecer la inclusión

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nuevo cruce entre Wanda Nara y la China Suárez.
¡Ups!

Wanda Nara, sobre los "olores" de la China Suárez: "Los conoce media Argentina"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bruno Sepúlveda se lamentó por la expulsión de Santiago Esquivel en el empate entre Banfield y Huracán. 
Banfield 1 - 1 Huracán.

Sepúlveda, tras el empate: "La expulsión se podría haber evitado"