Figuras de la música y el cine se suman a la "Vigilia por la Identidad"

A 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, la Plaza de Mayo será el escenario de la “Vigilia por la Identidad”, un evento que reunirá en la noche previa al 24 de marzo a figuras de la música, el cine y la cultura.
El encuentro tiene como escenario a la Plaza de Mayo y referentes de la música, el cine, la cultura y el periodismo confirmaron su presencia.
A 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, la Plaza de Mayo será el escenario de la “Vigilia por la Identidad”, un evento que reunirá en la noche previa al 24 de marzo a figuras de la música, el cine y la cultura.
La convocatoria de la Vigilia, que comenzará este lunes 23 a las 16 en Plaza de Mayo, cuenta con la organización de La Garganta Poderosa para recibir al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bajo el lema “Porque la memoria no se nos pasa, 50 gargantas en la Plaza”, la revista tiene preparado un festival que reunirá presentaciones musicales, charlas y el apoyo de numerosos artistas.
Desde el ámbito de la música darán el presente artistas urbanos como Wos, históricos como León Gieco y Ricardo Mollo, y bandas de enorme convocatoria como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa.
Por el lado del cine y la actuación, la vigilia contará con referentes como Lorena Vega, Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y directora Lucrecia Martel.
Además, contará con la participación de periodistas y divulgadores como el filósofo Darío Sztajnszrajber, Sofía Calvo y los comunicadores Gustavo "Gato" Sylvestre, Julia Mengolini, Flavio Azzaro y Julia Eva.
La marcha y el acto central será el martes 24 de marzo, donde se espera una movilización masiva de agrupaciones que partirán desde la ex ESMA y el Congreso Nacional hacia La Plaza.