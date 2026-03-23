Figuras de la música y el cine se suman a la "Vigilia por la Identidad"

A 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, la Plaza de Mayo será el escenario de la “Vigilia por la Identidad” , un evento que reunirá en la noche previa al 24 de marzo a figuras de la música , el cine y la cultura.

La convocatoria de la Vigilia, que comenzará este lunes 23 a las 16 en Plaza de Mayo, cuenta con la organización de La Garganta Poderosa para recibir al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

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Bajo el lema “Porque la memoria no se nos pasa, 50 gargantas en la Plaza”, la revista tiene preparado un festival que reunirá presentaciones musicales, charlas y el apoyo de numerosos artistas.

Desde el ámbito de la música darán el presente artistas urbanos como Wos, históricos como León Gieco y Ricardo Mollo , y bandas de enorme convocatoria como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa.

Se suman figuras del cine y la música.

Por el lado del cine y la actuación, la vigilia contará con referentes como Lorena Vega, Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y directora Lucrecia Martel.

Además, contará con la participación de periodistas y divulgadores como el filósofo Darío Sztajnszrajber, Sofía Calvo y los comunicadores Gustavo "Gato" Sylvestre, Julia Mengolini, Flavio Azzaro y Julia Eva.

La marcha y el acto central será el martes 24 de marzo, donde se espera una movilización masiva de agrupaciones que partirán desde la ex ESMA y el Congreso Nacional hacia La Plaza.