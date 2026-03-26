Estrenos de cine: Nuremberg y otras tres películas que prometen

Los estrenos de cine de esta semana traen una producción sobre los históricos juicios de Nuremberg, protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek, y otras dos esperadas películas estadounidenses y se suma a la cartelera una nueva aventura de la industria argentina.

Síntesis : mientras se preparan los juicios de Nuremberg, un psiquiatra del ejército estadounidense se ve envuelto en un dramático enfrentamiento psicológico con el criminal de guerra nazi Hermann Göring. (Histórica, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Te van a matar

Director: Kirill Sokolov.

Elenco: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton, Heather Graham.

Síntesis: una joven debe sobrevivir la noche en el Virgil, la retorcida y misteriosa guarida-trampa de muerte de un culto demoníaco, antes de convertirse en su próxima ofrenda en una épica batalla cinematográfica llena de muertes impactantes y un humor oscuro y perverso. (Terror, Estados Unidos).

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Protector

Director: Adrian Grunberg.

Elenco: Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney.

Síntesis: una ex heroína de guerra, deberá usar sus habilidades para rescatar a su hija de un cartel de trata de personas, enfrentándose a la policía y al ejército. (Acción, Estados Unidos).

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Pensamiento Lateral

Director: Mariano Hueter.

Elenco: Itziar Ituño, César Bordón, Alberto Ammann.

Síntesis: Julia, una psicóloga, es secuestrada y confinada en un espacio donde el tiempo y la realidad comienzan a fracturarse. Sometida a violencia física y mental, decide resistir desde el único territorio que aún controla: la mente. (Thiller, Argentina).