El místico análisis de Andrea Rincón sobre la música actual: "Están comprando almas"

Un extraño relato se viralizó en las redes donde Andrea Rincón realiza un análisis bastante particular respecto a la música actual donde detalla que hay un claro mensaje en las canciones y hasta apuntó contra uno de los cantantes del momento. "Están comprando almas y haciendo ritos satánicos, Milo J está poseído", afirmó.

Después del show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl, se abrió un debate en torno a los supuestos mensajes ocultos en las letras de algunos artistas. En ese contexto, Andrea Rincón tomó la posta a nivel local y, sin pelos en la lengua apuntó contra los nuevos músicos o los más jóvenes del rubro.

La palabra de la actriz se viralizó gracias a una entrevista con Pía Shaw , donde aseguró que en el mercado de la música están comprando almas y haciendo ritos satánicos, siempre en el marco de sus creencias religiosas y su punto de vista.

Para explicar su teoría, la exparticipante de Gran Hermano, dijo: “En un recital donde hay un montón de pibes y los que están cubiertos, ¿Son conscientes de lo que está sucediendo? Están comprando almas con la música simplemente. O sea, escuchás los artistas que están número uno… y escuchá como cantan”.

Luego, agregó: “Perdón que lo diga, las letras que tienen, la apología que hacen, lo que les entra a los pibes. La apología de que lo más importante es el dinero, el sexo. Para mí fue una liberación hablarlo y no me interesa. Hoy ya no me interesa que digan que estoy loca”.

Pero, continuando con su análisis sobre el presente musical Rincón continuó y subió la vara: “Está todo a plena vista. ¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga. Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no se qué”.

“¿Quiénes son? Dicen que son los que cuidan a los pueblos aborígenes. Yo voy a los pueblos aborígenes siempre. Creen en Dios. Yo voy hace 7 años y nadie habla. Los invito yo a ir donde llevo donaciones tres veces al año. Meten cosas a través de la música”, recalcó.

“Tengo al uno, a Jesús, que me está cuidando las espaldas. Lo que tengo que hacer es caminar derecha. Porque la primera puerta que abrís entra todo. Lo único que tengo es caminar derecha. El último año estudié apocalipsis. Si lees estamos en los últimos tiempos. No el fin de un ciclo sino que arranca otro mejor y por eso están haciendo esto, les queda poco tiempo”, concluyó la actriz.

Mirá el video