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15 de octubre de 2026
Dolor.

El llanto de la novia de Locomotora Castro: "Nos íbamos a comprometer"

Noelia recordó con tristeza a Locomotora Castro, gloria del boxeo que falleció a los 59 años, y contó los planes que tenía por delante la pareja.

Locomotora Castro y Noelia.&nbsp;

Locomotora Castro y Noelia. 

"Vivimos juntos hace mucho tiempo. Hoy me encuentro perdida sin él. Va a ser muy difícil para todos y para mí, un montón. Lo voy a extrañar toda la vida", expresó Noelia en diálogo con Georgina Barbarossa.

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Visiblemente afectada, Noelia reveló que juntos atravesaban un gran momento y tenían planes de dar un paso fundamental en su relación este mismo fin de semana: "Teníamos proyectos re lindos como comprarnos nuestra casa. El fin de semana, después de un montón de años, íbamos a ir a la Costa a pasar el Día de la Madre, y nos íbamos a comprometer. Él estaba tan feliz, estábamos súper bien. El fin de semana salimos a festejar el cumpleaños de mi mamá".

Los problemas de salud de Locomotora Castro

Sobre la salud de Locomotora Castro, Noelia hizo hincapié en su descuido crónico con la medicación: "Él era diabético pero se vivía olvidando de la medicación. Yo siempre le decía '¿ya te aplicaste la insulina?'".

Locomotora Castro y Noelia.

Locomotora Castro y Noelia.

Además, relató el dramático momento en el que supo la noticia. “Anoche llegué a mi casa, me preparé un café para esperarlo. Me sonó el celular y me enteré por un conocido de él de algo que ni sabía, me preguntó si era verdad que él había fallecido. Anoche fui al bingo y nadie me decía nada”, precisó, entre lágrimas.

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