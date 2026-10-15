El llanto de la novia de Locomotora Castro: "Nos íbamos a comprometer"

El exboxeador y campeón del mundo Locomotora Castro falleció a los 59 años y su novia Noelia rompió en llanto durante una entrevista. La joven también reveló los planes que tenía la pareja, incluyendo comprometerse y mudarse a una nueva casa.
Noelia recordó con tristeza a Locomotora Castro, gloria del boxeo que falleció a los 59 años, y contó los planes que tenía por delante la pareja.
El exboxeador y campeón del mundo Locomotora Castro falleció a los 59 años y su novia Noelia rompió en llanto durante una entrevista. La joven también reveló los planes que tenía la pareja, incluyendo comprometerse y mudarse a una nueva casa.
"Vivimos juntos hace mucho tiempo. Hoy me encuentro perdida sin él. Va a ser muy difícil para todos y para mí, un montón. Lo voy a extrañar toda la vida", expresó Noelia en diálogo con Georgina Barbarossa.
Visiblemente afectada, Noelia reveló que juntos atravesaban un gran momento y tenían planes de dar un paso fundamental en su relación este mismo fin de semana: "Teníamos proyectos re lindos como comprarnos nuestra casa. El fin de semana, después de un montón de años, íbamos a ir a la Costa a pasar el Día de la Madre, y nos íbamos a comprometer. Él estaba tan feliz, estábamos súper bien. El fin de semana salimos a festejar el cumpleaños de mi mamá".
Sobre la salud de Locomotora Castro, Noelia hizo hincapié en su descuido crónico con la medicación: "Él era diabético pero se vivía olvidando de la medicación. Yo siempre le decía '¿ya te aplicaste la insulina?'".
Además, relató el dramático momento en el que supo la noticia. “Anoche llegué a mi casa, me preparé un café para esperarlo. Me sonó el celular y me enteré por un conocido de él de algo que ni sabía, me preguntó si era verdad que él había fallecido. Anoche fui al bingo y nadie me decía nada”, precisó, entre lágrimas.