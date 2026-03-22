domingo 22 de marzo de 2026
Escribinos
22 de marzo de 2026
A partir de las 16.

Temperley se quiere hacer fuerte en casa ante Atlanta

Después de dos partidos sin ganar, el Gasolero buscará sumar otra victoria en el estadio Alfredo Beranger para seguir subiendo puestos en la Primera Nacional.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

Después de dos derrotas en fila, ambas de visitante, Temperley recibirá este domingo a Atlanta con la misión de obtener los tres puntos, en un partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional. El partido será por LPF Play y el árbitro será Edgardo Zamora.

Lee además
El DT de Temperley planea varios cambios.
A dos semanas del clásico

Nicolás Domingo analiza cambios en Temperley para recibir a Atlanta
El Club Temperley hizo extensiva la invitación a toda la comunidad de Lomas de Zamora y otros distritos.
Este sábado.

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

Para este partido, el Gasolero no podrá contar con Luciano Nieto, quien será baja por alrededor de un mes, pero contrapartida recuperará a Gabriel Esparza, ausente en el último partido. El que seguirá afuera del equipo es Gian Nardelli, más allá de que recibió el alta médica tras su lesión.

Temperley, con retoques para jugar en casa

Ante este panorama, Domingo realizará al menos un cambio para enfrentar al Bohemio por la baja de "Chichón". Y a dos opciones que maneja el DT: si lo reemplaza Gabriel Esparza, el esquema sería 4-2-3-1, mientras que si lo sustituye Facundo Krüger, el equipo jugaría con un 4-4-2, en busca de darle más peso ofensivo al equipo.

Gabriel Esparza.
Gabriel Esparza recuper&oacute; y vuelve al equipo de Temperley.

Gabriel Esparza recuperó y vuelve al equipo de Temperley.

También podría haber otros cambios en la mitad de la cancha, con la posibilidad del ingreso de Fernando Brandán, ausente en el último partido, por Franco Benítez. En la defensa, en cambio, no habría modificaciones y el entrenador apostaría por los mismos futbolistas que fueron de la partida ante Gimnasia y Tiro, en Salta.

Atlanta, entonado y en busca de otra victoria

El equipo de Luis García arrancó el torneo de buena manera y viene de ganarle por 3-1 a Deportivo Maipú en su estadio. Por eso llegará a Turdera con la ilusión de sumar otra victoria que le permita quedar como uno de los punteros de la zona B, a la espera de lo que pase con Gimnasia y Tiro, que juega el lunes con Nueva Chicago.

Con dos victorias, un empate y una derrota, el Bohemio es uno de los animadores del torneo en estas primeras fechas y lo quiere sostener en un estadio donde le fue bien históricamente. Para eso, el DT realizará un cambio con el ingreso de Leonel Galeano por Rodrigo Moreira, que quedó afuera de la lista de concentrados por una lesión.

Posibles formaciones de Temperley y Atlanta

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gabriel Esparza; Marcos Echeverría y Facundo Krüger.

Atlanta: Fernando Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Federico Bisanz, Tomás Castro Ponce, Ignacio Rodríguez, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana.

Arbitro: Edgardo Zamora.

Cancha: Temperley.

TV: LPF Play.

Temas
Seguí leyendo

Nicolás Domingo analiza cambios en Temperley para recibir a Atlanta

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

Fue campeón con Banfield, volverá al ascenso y será rival de Temperley

Cuántos años lleva Temperley sin ganarle a Atlanta en el Alfredo Beranger

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Franco Rodríguez marcó el primer gol de Los Andes ante Ferro. video
Ahora.

Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.
A partir de las 16.

Temperley se quiere hacer fuerte en casa ante Atlanta