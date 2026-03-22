Temperley se quiere hacer fuerte en casa ante Atlanta

Después de dos derrotas en fila, ambas de visitante, Temperley recibirá este domingo a Atlanta con la misión de obtener los tres puntos, en un partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional . El partido será por LPF Play y el árbitro será Edgardo Zamora.

En el estadio Alfredo Beranger , donde acumula 16 años sin poder ganarle al Bohemi o, el equipo de Nicolás Domingo buscará sumar su segunda victoria del año para seguir prendido en los puestos de arriba de la zona B.

Para este partido, el Gasolero no podrá contar con Luciano Nieto , quien será baja por alrededor de un mes, pero contrapartida recuperará a Gabriel Esparza, ausente en el último partido. El que seguirá afuera del equipo es Gian Nardelli, más allá de que recibió el alta médica tras su lesión.

Ante este panorama, Domingo realizará al menos un cambio para enfrentar al Bohemio por la baja de "Chichón". Y a dos opciones que maneja el DT: si lo reemplaza Gabriel Esparza, el esquema sería 4-2-3-1, mientras que si lo sustituye Facundo Krüger, el equipo jugaría con un 4-4-2, en busca de darle más peso ofensivo al equipo.

Gabriel Esparza. Gabriel Esparza recuperó y vuelve al equipo de Temperley.

También podría haber otros cambios en la mitad de la cancha, con la posibilidad del ingreso de Fernando Brandán, ausente en el último partido, por Franco Benítez. En la defensa, en cambio, no habría modificaciones y el entrenador apostaría por los mismos futbolistas que fueron de la partida ante Gimnasia y Tiro, en Salta.

Atlanta, entonado y en busca de otra victoria

El equipo de Luis García arrancó el torneo de buena manera y viene de ganarle por 3-1 a Deportivo Maipú en su estadio. Por eso llegará a Turdera con la ilusión de sumar otra victoria que le permita quedar como uno de los punteros de la zona B, a la espera de lo que pase con Gimnasia y Tiro, que juega el lunes con Nueva Chicago.

Con dos victorias, un empate y una derrota, el Bohemio es uno de los animadores del torneo en estas primeras fechas y lo quiere sostener en un estadio donde le fue bien históricamente. Para eso, el DT realizará un cambio con el ingreso de Leonel Galeano por Rodrigo Moreira, que quedó afuera de la lista de concentrados por una lesión.

Posibles formaciones de Temperley y Atlanta

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gabriel Esparza; Marcos Echeverría y Facundo Krüger.

Atlanta: Fernando Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Federico Bisanz, Tomás Castro Ponce, Ignacio Rodríguez, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana.

Arbitro: Edgardo Zamora.

Cancha: Temperley.

TV: LPF Play.