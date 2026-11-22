Comenzó el partido
Llegó el momento de la verdad. En el estadio Monumental, Lanús visita a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura y buscará sumar una victoria que le permita seguir en carrera por el título. El encuentro cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports.
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE https://t.co/QDK1wNvhiz— Club Lanús (@clublanus) November 22, 2026
Hora: 19. Árbitro: Pablo Dóvalo. Estadio: Monumental. TV: TNT Sports.