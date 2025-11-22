Lanús y Atlético Mineiro definen al campeón de la Copa Sudamericana

Lanús afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de su historia cuando, desde las 17, se enfrente con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana , en busca de su tercer título internacional. El partido se jugará en Asunción, Paraguay, y se esperan alrededor de 15.000 hinchas granate.

El estadio Defensores del Chaco , que tiene capacidad para 42.345 espectadores, fue el lugar elegido por la Conmebol para este compromiso que definirá al campeón de la edición 2025 del segundo título más importante a nivel continental.

Batiendo récords. Lanús se suma al selecto grupo de los campeones de las últimas cuatro décadas

El encuentro se podrá ver a través de ESPN, Disney+ y DSports, y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Lanús, hasta el momento, suma una Sudamericana en su haber, la que ganó en 2013 con Guillermo Barros Schelotto como entrenador, y también un subcampeonato, con la final perdida ante Defensa y Justicia.

Por eso, si obtiene la de edición 2025, se sumaría a la lista que tiene a Independiente, Boca Juniors, Liga de Quito, Atlético Paranaense e Independiente del Valle como los clubes más ganadores de este certamen. El Granate, además, es uno de los tres equipos con más finales en esta competencia.

El camino a la final de la Copa Sudamericana

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, el “Granate” venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).

Lanús ganó con contundencia y se afirma como candidato en el Torneo Clausura. Todos juntos y unidos, la receta de Lanús para la final de la Copa Sudamericana. Club Lanús

Durante este recorrido, el equipo fue de menos a más y hoy llega a la final en medio de un gran presente, clasificado a los playoffs del Torneo Clausura, también a la próxima Sudamericana y con apenas una derrota en los últimos 13 partidos (con ocho victorias y cuatro empates)

Así llega Atlético Mineiro a la final

Atlético Mineiro, por su parte, tiene como entrenador al argentino Jorge Sampaoli, quien generó una revolución en menos de tres meses en el cargo.

El equipo brasilero comenzó su camino hacia la final terminando segundo en la fase de grupos por debajo del Cienciano de Perú. Esto lo obligó a tener que disputar los 16avos de final, donde dejó en el camino a Atlético Bucaramanga de Colombia por penales.

Después de superar ese cruce, en los octavos de final venció a Godoy Cruz (3-1), en cuartos a Bolívar de Bolivia (3-2) y en semis a Independiente del Valle de Ecuador (4-2). Ahora, luego de este camino recorrido, busca ganar por primera vez con la Copa Sudamericana.

Las formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 17. TV: ESPN, Disney+ y DSports