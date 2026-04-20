Lanús pierde en Mendoza frente a Gimnasia y Esgrima

Pellegrino mueve el banco
Con el resultado en contra, a la cancha Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Dylan Aquino.
¡GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA!
A los ocho minutos. La filtró Facundo Lencioni, resbaló José Canale y definió de punta Agustín Módica.
EL GOL DE AGUSTÍN MÓDICA.GIMNASIA DE MENDOZA LE GANA 1-0 A LANÚS. pic.twitter.com/5yuwWNeF0e— JS (@juegosimple__) April 21, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Lanús y Gimnasia y Esgrima de Mendoza juegan los 45 minutos finales.
Final del primer tiempo
En el estadio Víctor Legrotaglie, Lanús iguala sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Lanús llegó con los centrales
La peinó José Canale para el frentazo de Ronaldo Dejesús apenas arriba.
Gimnasia avisó por arriba
Blas Armoa apliçó el cabezazo que pasó cerca del palo derecho.
Lanús no hace pie
Al Granate le cuesta asociarse, pierde el mediocampo y Gimnasia lo incomoda presionando en todos los sectores.
Los dos se estudian
En los primeros minutos reina la paridad en Mendoza, ninguno asume el protagonismo.
Comenzó el partido
Lanús, respaldado por dos importantes triunfos, se presenta en Mendoza, donde enfrenta a Gimnasia y Esgrima, por la 15º fecha de la zona A del Torneo Apertura. El Granate necesita de un buen resultado para ir asegurando la clasificación.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Lanús
Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Fermín Antonini y Esteban Fernández; Ignacio Sabatini, Brian Andrada y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi, Franco Watson y Matías Sepúlveda; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Víctor Legrotaglie. TV: ESPN Premium.