Elecciones en Brown de Adrogué: tras 30 años de oficialismo se presenta el hijo de Lorenzo Arandilla

Este domingo 30 de noviembre promete ser una jornada histórica para Brown de Adrogué , ya que se celebrarán las elecciones en la institución de Adrogué que prometen una dura batalla entre oficialismo y oposición. El hijo de Lorenzo Arandilla se enfrentará con la familia Vairo, quienes llevan 30 años al frente del club.

El oficialismo llega a esta elección en su peor momento. Con un Brown de Adrogué penando en la Primera B Metropolitana, acaban de despedir a su entrenador Fabián Lisa , tiene denuncias por manejos económicos y ventas de jugadores en un contexto general de cuestionamientos por falta de transparencia, apriete a socios que lo cuestionan y el escándalo de la creación de "socios truchos".

En la búsqueda de recuperar la identidad de Brown de Adrogué , la oposición propone a Guillermo Arandilla, hijo de Lorenzo, a su candidato a presidente. Se presenta como una voz que representa una propuesta que enfatiza la necesidad de devolver al club a sus "verdaderos socios, abogando por una gestión transparente y de puertas abiertas". La idea de la oposición es volver a tener participación activa de todos los socios y sus familias, despertando así el anhelo de un nuevo rumbo.

"Juntos por Brown" tiene como candidato a presidente a Guillermo Arandilla , hijo del histórico dirigente Tricolor Lorenzo Arandilla que además lleva el estadio lleva su nombre. La fórmula la completan Sebastián Álvarez y Pablo Madrid.

El oficialismo sin ningún Vairo en la lista

Por su parte, la lista del oficialismo responde a "Brown Unido", encabezada por Agustín Galeota, quien fue el ayudante de Pablo Vicó durante su histórico ciclo en Adrogué. Lo acompañan Martín Camarero y Jorge Abregú como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

La particularidad es que Adrián Vairo no forma parte de la lista y tampoco el apellido está involucrado en estas elecciones.

Cómo serán las elecciones en Brown de Adrogué

En los comicios competirán dos listas con la intención de conocer a las nuevas autoridades por los próximos dos años. Se llevarán adelante en la sede social, ubicada en Cerreti 868, Adrogué. La Asamblea General Ordinaria tendrá su primera convocatoria a las 10 y el segundo llamado será a las 11. Luego el acto eleccionario se extenderá desde las 13 hasta las 19 de este domingo.

Según informaron desde la institución, estarán habilitados para votar los socios mayores de 18 años con una antigüedad de mínimo un año. Al momento de presentarse, deberán acercarse con cuota de octubre paga y el troquel pegado. En este marco detallaron:

1.- Los socios y socias vitalicio/as que quieran participar de la Asamblea General Ordinaria y del acto eleccionario del 30 de noviembre, tal como se comunicó oportunamente, deberán acercarse por la sede social a fin de actualizar sus datos y retirar el carnet-credencial, hoy vigente, para poder participar. No podrán hacerlo con el carnet social anterior

2.-En ocasión de la celebración de la Asamblea se hace saber a los socios y socias que a las 11 se cerrarán las puertas de la Institución a fin de comenzar con el tratamiento del orden del día.

3.-Los socios y socias habilitado/as en el padrón y que vayan a participar de la Asamblea y del acto eleccionario, tendrán que presentarse con el carnet-credencial, que deberá tener pegado el sticker adhesivo correspondiente al mes de octubre, noviembre o diciembre del año 2025.

4.- Quienes hayan abonado las cuotas sociales por transferencia, deberán retirar el sticker de la secretaría del club, a fin de incorporarlo en su carnet-credencial. No será válido exhibir la constancia de pago de las cuotas sociales para participar de la Asamblea y del acto eleccionario. Se recuerda que no se puede votar con DNI para emitir el voto sólo es necesario presentar el carnet social con la cuota de octubre, noviembre o diciembre paga.