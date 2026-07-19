Donald Trump estará presente en la final del Mundial 2026 y le entregará la copa al campeón.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , será quien le entregue la copa al seleccionado campeón, cuando termine la final del Mundial 2026 , que se disputará en su país.

El mandatario estarán presente en un partido mundialista por primera vez y repetirá su participación en el momento tan esperado de la llegada de la copa, al igual que hizo en el Mundial de Clubes 2025 en el que se consagró el Chelsea inglés.

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La final de la Copa del Mundo se disputará este domingo 19 de julio entre la Selección argentina y la española, en el estadio MetLife de Nueva Jersey a las 18 (hora Argentina).

Mientras los representativos argentino y español sueñan con bordar la cuarta y segunda estrella, respectivamente, por encima del escudo de cada selección, Donald Trump confirmó su presencia en la gran final , en la que incluso hará entrega de la copa.

Luego de ausentarse en el primer partido disputado sobre su territorio nacional, ocurrido el viernes 12 de junio con el choque entre Estados Unidos y Paraguay, debido a su “agenda apretada”, con rumores de que se trataba de miedo a cánticos reprobatorios, Donald Trump dirá presente en Nueva Jersey, con motivo de la final.

Su presencia se confirmó antes de una conferencia de prensa que brindó, ante una delegación de mandatarios futbolísticos, en la que demostró haber seguido la competencia de cerca, con gran cantidad de elogios para el astro argentino Lionel Messi e incluso un saludo con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Además, el mandatario será el encargado de entregar la tan preciada Copa del Mundo al capitán del representativo que resulte campeón al finalizar el partido decisivo, al igual que hizo en el renovado Mundial de Clubes que se organizó en el país norteamericano, el año pasado.

En aquella ocasión, el Chelsea había resultado campeón tras golear por 3-0 al Paris Saint-Germain, de Francia, y Trump había sido parte, también, de la entrega de medallas para ambos equipos, situado a la izquierda del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tras repartir las preseas, Donald Trump y el mencionado Gianni Infantino entregaron juntos el trofeo, que fue recibido por el lateral Reece James, y el presidente estadounidense llegó incluso a ser parte de la celebración, al permanecer sonriente y aplaudiendo en medio de los jugadores del club londinense, en lugar de retirarse como correspondía.