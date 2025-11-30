Brown de Adrogué: Agustín Galeota, del oficialismo, es el flamante presidente del club

El oficialismo se impuso en las elecciones de Brown de Adrogué.

Agustín Galeota es el nuevo presidente de Brown de Adrogué. Este domingo se llevó a cabo el acto eleccionario en la institución del Partido de Almirante Brown donde el oficialismo volvió a tener un papel preponderante recibiendo el apoyo de su masa societaria.

La lista “Brown Unido” proclamó vencedor a Agustín Galeota en las elecciones presidenciales al expreparador físico de Pablo Vico durante varios años en los torneos de la Primera B y Primera Nacional. En tanto, sus vicepresidentes serán Martín Camarero (1º) y Jorge Abregú 2º), respectivamente por el período de los próximos dos años.

Números finales de las elecciones Los números finales arrojaron un total de 421 votos para Agustín Galeota, contra 365 sufragios de la lista “Juntos x Brown” que llevaba como candidato de la oposición a Guillermo Arandilla -hijo del dirigente Lorenzo Arandilla que dio el nombre al estadio del Tricolor-.

Brown de Adrogué oficialismo Agustín Galeota se impuso en las elecciones de Brown de Adrogué. De esta manera, el flamante presidente de Brown de Adrogué reemplaza a Adrián Vairo, que en diciembre de 2023 con la “Lista Tricolor” se impuso con el 56% de los votos frente a la “Agrupación Socios x Brown”, que postuló a Sebastián Álvarez, que se quedó con el 44% restante. El escrutinio final fue de 309 votos contra 253.

Quién es quién la lista ganadora en Brown de Adrogué Presidente: Agustín Galeota. Vicepresidente 1º: Martín Camarero. Vicepresidente 2º: Jorge Abregú. Secretario: Rodolfo Villagra. Pro-Secretario: Lionel Spritzer. Tesorero: Javier Zazian. Pro-Tesorera: Sofía Basile. Vocales: Matías Granieri (1º), Facundo Villaronga (2º) y Christian Díaz (3º). Vocales Suplentes: Pablo Garay (1º), Mónica Rodas (2º) y Federico Sánchez (3º). Revisores de Cuentas: Carlos Mangurian, Constanza Heim y Maira Herrera. Tribunal Arbitral: Hugo Mariani, José Luis Páez, Francisco Mariani, Osvaldo Ávila, Soledad Crespo, Noelia Bogado, Cristian Ruffo, Gerardo Volonte, Marcela Vega y Juan Ángel Carcacci.

