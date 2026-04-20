lunes 20 de abril de 2026
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20 de abril de 2026
en vivo Frente al líder.

Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en el Florencio Sola

En un partido apenas discreto, Banfield empata sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Salió lesionado Danilo Arboleda. Va por ESPN Premium.

Ignaco Abraham supera a Ezequiel Bonifacio.

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Ignaco Abraham supera a Ezequiel Bonifacio.

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EN VIVO

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Final del partido

Banfield arrinconó a Independiente Rivadavia, pero no pudo quebrar el cero, que reflejó lo que fue el juego.

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Se lo devoró Mauro Méndez

El uruguayo hizo un gran control, pero de frente al arco remató a la tribuna. La más clara de Banfield.

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Ahora llegó Arce, de cabeza

Centro de Luciano Gómez para el ingreso del paraguayo que saltó solo y la tiró por arriba.

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Sanguinetti no dio rebote

El portero de Banfield atrapó bien parado un intento de Sebastián Villa.

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Banfield está más punzante

El Taladro busca abrir el marcador. Presiona alto y llega al arco rival.

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Bolcato salvó a la visita

Zurdazo de Tiziano Perrotta que el arquero arañó al córner.

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Comenzó el segundo tiempo

Banfield con los mismos 11 que terminaron la etapa inicial.

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Final del primer tiempo

En un discreto partido, Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en cero.

López García, Banfield
López García en función ofensiva.

López García en función ofensiva.

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Una clara para el local

David Zalazar abrió para López García que no pudo con el cierre de Alejo Osella y Tomás Bolcato.

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Baja defensiva en Banfield

En 25 minutos salió lesionado el colombiano Danilo Arboleda, reemplazado por Santiago Daniele.

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Paridad en el Sur

Banfield quiere tomar las riendas del partido. La visita padece las proyecciones de Ignacio Abraham

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Casi grita la Lepra

Antes del minuto se juntaron Gonzalo Ríos y Nicolás Sartori, centro y cabezazo desviado de Diego Crego en la puerta del área chica.

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Comenzó el partido

Banfield buscará dar el batacazo Florencio Sola ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder de la Zona B y mejor equipo del Torneo Apertura. El partido cuenta con el arbitraje de Bryan Ferreyra y es televisado por ESPN Premium.

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Así forman Banfield e Independiente Rivadavia

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio País y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

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Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio; Diego Crego y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17.15. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.

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