Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en el Florencio Sola

Final del partido
Banfield arrinconó a Independiente Rivadavia, pero no pudo quebrar el cero, que reflejó lo que fue el juego.
Se lo devoró Mauro Méndez
El uruguayo hizo un gran control, pero de frente al arco remató a la tribuna. La más clara de Banfield.
Ahora llegó Arce, de cabeza
Centro de Luciano Gómez para el ingreso del paraguayo que saltó solo y la tiró por arriba.
Sanguinetti no dio rebote
El portero de Banfield atrapó bien parado un intento de Sebastián Villa.
Banfield está más punzante
El Taladro busca abrir el marcador. Presiona alto y llega al arco rival.
Bolcato salvó a la visita
Zurdazo de Tiziano Perrotta que el arquero arañó al córner.
Comenzó el segundo tiempo
Banfield con los mismos 11 que terminaron la etapa inicial.
Final del primer tiempo
En un discreto partido, Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en cero.
Una clara para el local
David Zalazar abrió para López García que no pudo con el cierre de Alejo Osella y Tomás Bolcato.
Baja defensiva en Banfield
En 25 minutos salió lesionado el colombiano Danilo Arboleda, reemplazado por Santiago Daniele.
Paridad en el Sur
Banfield quiere tomar las riendas del partido. La visita padece las proyecciones de Ignacio Abraham
Casi grita la Lepra
Antes del minuto se juntaron Gonzalo Ríos y Nicolás Sartori, centro y cabezazo desviado de Diego Crego en la puerta del área chica.
Comenzó el partido
Banfield buscará dar el batacazo Florencio Sola ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder de la Zona B y mejor equipo del Torneo Apertura. El partido cuenta con el arbitraje de Bryan Ferreyra y es televisado por ESPN Premium.
Así forman Banfield e Independiente Rivadavia
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio País y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio; Diego Crego y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.
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Hora: 17.15. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.