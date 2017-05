“Ser mujer es un viaje heroico que hay que transitar para encontrarse”

Gabriela Arias Uriburu habló de las diferentes etapas que tuvo que vivir para poder hallarse así misma y remarcó la importancia del género femenino en este milenio: “Si todas decidimos despertarnos, la humanidad sanará”.

Gabriela Arias Uriburu (52) fue el símbolo de la lucha de una madre por recuperar a sus hijos cuando apareció en los medios allá por 1997 reclamando ayuda para poder volver a ver a sus tres hijos secuestrados por su exmarido Imad Shaban, quien había sacado ilegalmente a Karim, Zahira y Sharif de Guatemala (país donde residía la pareja en aquel entonces), y decidió radicarse con ellos en Jordania, su tierra natal, donde viven en la actualidad.

Allí comenzó la odisea de esta mujer que instaló el tema de Oriente en Argentina y en toda Latinoamérica. Atravesó muchas barreras vinculadas al idioma, la cultura y la desigualdad por el sólo hecho de ser mujer, pero nunca bajó los brazos y -en la medida que pudo y la dejaron- siempre estuvo con sus tres hijos. A 20 años de esa situación que y tras varias heridas que tuvo que sanar, Gabriela asegura que hoy está convencida de haberse encontrado con ella misma y asegura: “Ser mujer es un viaje heroico que hay que transitar y a mi me llevó muchos años poder encontrarme con esa mujer que estaba tan arraigada al rol materno”.

Su lucha fue tan importante y por tanto tiempo que Gabriela hasta creó FoundChild, la Fundación Niños Unidos para el Mundo para proteger a los menores que pasen por alguna situación similar a sus hijos y hasta hoy la entidad se encarga de buscar soluciones justas, equitativas y rápidas para el beneficio de los chicos y sus respectivas familias. “A través de la fundación, el compromiso es para con la infancia, que el niño sepa que no está solo. El niño no es un tema de política de Estado y la Justicia es uno de los poderes que está poco aggiornado ya que sigue contemplando al adulto y no al menor de edad en estos casos”, explicó Gabriela, quien mantiene la entidad gracias a las conferencias que brinda en diferentes lugares.

LA RELACIÓN ACTUAL CON SUS HIJOS. Aquel despojo de sus tres hijos fue uno de los momentos más difíciles de transitar y hoy a la distancia se califica a ella misma como una “madre particular”, que tiene una relación que fue cambiando porque sus hijos ya son adultos y toman sus propias decisiones. “Para mí no hay distancia, nuestra historia ha ido mutando y lo más importante es seguir apostando a la libertad. Lo que me interesa inspirar en ellos es madurez, crecimiento y responsabilidad”, señaló Gabriela y resaltó que no interfiere en los caminos: “Pongo límites cuando hay que ponerlos, pero por mi situación tuve que estudiar la cultura árabe y a partir de ahí convertirme en una mamá que va haciendo puentes entre una cultura y otra”.

Karim, Zahira y Sharif viven en Jordania, estudian y trabajan allí porque tienen la libertad de elegir, pero su mamá está convencida que todavía a ellos les queda mucho camino por transitar y reflexionar por pertenecer a una generación multicultural de la que “también queda mucho por aprender”, reflexionó.

CONSTELACIONES FAMILIARES Y YOGA. Gabriela ha hecho un gran trabajo espiritual en estos años que la ayudaron a entender muchas de las situaciones que tuvo que enfrentar. “Desde 2006 trabajo a nivel personal y armo talleres junto a una consteladora. Hay que aclarar que las constelaciones familiares son un método que se desarrolla como una terapia o psicoanálisis y se logra ver en una sesión que todo lo que nos ocurre en la vida tiene una ramificación”, explicó y asumió que a partir de las constelaciones se comprende que cuando el origen de la familia se rechaza, “se tiende a rechazar la vida por completo”.

Arias Uriburu además es instructora de Yoga desde 2011, una de las técnicas que también fue parte de la sanación espiritual y física que tuvo que transitar para encontrarse con esa mujer que por mucho tiempo no pudo hallar.

En su último libro “Al Encuentro del Corazón” incorporó todo el aprendizaje y técnicas de los talleres que recomienda para desde su experiecia personal. (Ver recuadro “Su último lanzamiento literario”).

BUSCAR A LA MUJER . “En 2002 tuve que enfrentarme a una realidad cuando mi terapeuta me dijo que la madre ya había sido reconocida y que era hora de trabajar con la mujer”, recuerda y asegura que fue un proceso difícil de transitar que la llevó a la depresión.

“El rol materno es más fácil de llevar a cabo porque culturalmente está más habilitado y encontrarme con la mujer que soy me llevó años. Entré en una oscuridad muy grande, fue una ardua labor y recién ahora siento que ella se colocó en sus pies”, contó.

En cada reflexión, en cada palabra de Gabriela muestra el trabajo de superación que encaró y aunque está segura que no todas las personas tienen que encontrarse a sí mismas manifiesta que todos son capaces de mirar hacia dentro, animarse a tomar el poder, la fuerza y el valor que existe dentro de cada persona. Sobre su visión personal respecto al género, la presidenta de FoundChild está convencida que “este milenio es importante para la mujer porque si despierta, la humanidad va a sanar”.

SU VISITA A LOMAS DE ZAMORA. Gabriela visita diferentes lugares para dar conferencias y recordó una de las charlas que dio en Lomas el año pasado gracias a la invitación por parte del Colegio de Abogados del Departamento Judicial local. Bajo la consigna de “Familias culturales”, la presidenta de la Fundación Niños Unidos para el Mundo y referente internacional de los Derechos Humanos se refirió a los derechos de los niños. “Fue una linda experiencia donde se habló de la importancia de no perder de vista la necesidad de los niños para que no se transformen en objeto de disputa. El adulto siempre cree que está haciendo lo mejor para el niño, pero no es así”, reflexionó y auguró volver al distrito muy pronto para seguir concientizando sobre uno de los temas que a ella le tocó vivir con sus propios hijos.

Sin dudas, hablar de un ejemplo de lucha, perseverancia y sobre todo racionalidad para poder lidiar con situaciones extremas es referirse a Gabriela Arias Uriburu, una mujer plena y con ganas de brindar lo aprendido a otras personas que lo necesitan. ■