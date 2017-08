No habrá feriado por el Día de Avellaneda

Habrá clases en todas las escuelas salvo las municipales. El Municipio de Avellaneda celebra este martes 15 sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda.

No obstante, por decisión provincial, este año los feriados municipales quedarán exceptuados del calendario escolar, por lo que se dictarán clases como de costumbre.

En el caso de establecimientos municipales, desde la Comuna anunciaron que no prestarán servicios por declararse día no laborable. Si bien las escuelas no podrán participar de los clásicos homenajes y desfiles festivos realizados de manera externa a las instituciones educativas, “cada establecimiento podrá realizar un acto homenaje a su patrono, con actividades curriculares alusivas a la fecha”, pero sin suspensión de las tareas formales, explican en el Calendario Escolar 2017 publicado por el gobierno provincial.

Por su parte, la Comuna resolvió que el martes 15 será día no laborable en todas las instituciones educativas municipales para poder facilitar la participación de los chicos y jóvenes de Avellaneda en la tradicional celebración religiosa que año tras año involucra a gran cantidad de instituciones educativas, culturales y sociales de todo el distrito.