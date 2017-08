Lanús inició gestiones por el lateral Leonel Di Plácido

El presidente Nicolás Russo adelantó que van a la carga por el defensor de Atlético Tucumán, que también fue ofrecido a Boca. Horas decisivas.

Lanús no se retiró del mercado de pases. En las últimas horas, se confirmó que el equipo Granate está tras los pasos de un marcador lateral derecho. El jugador en cuestión es Leonel Di Plácido, de Atlético Tucumán, cuyo pase pertenece a All Boys. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue quien confirmó la noticia. En ese puesto, ya había llegado Ignacio Canuto, también del elenco tucumano.

El técnico Jorge Almirón sabe que en algún próximo libro de pases, es una fija que José Luis Gómez emigre al fútbol europeo. En éste, hicieron todo lo posible para retenerlo. “Para vender bien, el equipo tiene que jugar bien también. Almirón encaja justo con nuestra idea”, sostuvo Russo. Sin embargo, Lanús no es el único club en poner los ojos en Di Plácido, ya que fue ofrecido al último campeón, Boca.

En el Xeneize analizan la compra del 100% del pase, ya que Gino Peruzzi se quiere ir y en ese puesto cuenta solo con Leonardo Jara. “El jugador no es nuestro, es de All Boys. Tenemos una opción de compra, pero no es fácil. Hay que ver cómo sigue la negociación con Leonel. No es un tema que sea prioridad para nosotros”, dijo Mario Leito, presidente de Atlético.

El joven de 23 años inició su carrera en el conjunto de Floresta en 2013 y permaneció allí hasta 2015. Al año siguiente se sumó al Decano. Hasta el momento, a Lanús se sumaron Diego Giménez (una apuesta a futuro que llegó desde Juventud Antoniana de Salta), Ignacio Canuto (lateral de Atlético Tucumán), Matías Ibáñez (el arquero que se recupera de una lesión de ligamentos volvió de su préstamo en Temperley) y Facundo Castillón (delantero de Racing).

Con respecto al plantel, entrenó ayer por la mañana en el club. Hoy tendrá descanso y volverá a practicar mañana. El martes concentrará a la espera del partido frente a Unión por Copa Argentina en cancha de Arsenal.